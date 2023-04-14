***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 16:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yatırım Finansman A.Ş. 860,47 % 0,021 % 0,0002 % 0,745
İnfo Yatırım A.Ş. 780.476,01 % 0,0158 % 0,1419 % 900,7661
Phillip Capital Yat. A.Ş. 11.177,04 % 0,014 % 0,002 % 14,5142
Halk Yat. A.Ş. 53.088,32 % 0,0315 % 0,0097 % 30,6393
Global Yat. A.Ş. 56.221,89 % 0,0179 % 0,0102 % 57,2604
Tera Yat. A.Ş. 341.934,76 % 0,0168 % 0,0622 % 370,0179
İş Yat. A.Ş. 169.531,47 % 0,0158 % 0,0308 % 195,3706
Ak Yat. A.Ş. 282.183,73 % 0,021 % 0,0513 % 244,2869
Alternatif Yat. A.Ş. 16.704,66 % 0,021 % 0,003 % 14,4613
Tacirler Yat. A.Ş. 753,55 % 0,021 % 0,0001 % 0,6524
QNB Finans Yat. A.Ş. 275.348,35 % 0,021 % 0,0501 % 238,3687
Deniz Yat. A.Ş. 684.892,07 % 0,0053 % 0,1245 % 2.337,8265
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138479
BIST