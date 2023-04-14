***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 17:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yat. A.Ş. 67.428,86 % 0,017 % 0,0049 % 28,8994
Ak Yat. A.Ş. 268.959,9 % 0,021 % 0,0196 % 93,316
Alternatif Yat. A.Ş. 44.113,95 % 0,021 % 0,0032 % 15,3052
Deniz Yat. A.Ş. 225.410,6 % 0,0025 % 0,0164 % 665,7659
QNB Finans Yat. A.Ş. 160.137,71 % 0,021 % 0,0117 % 55,5601
Gedik Yat. A.Ş. 47.565,41 % 0,02 % 0,0035 % 17,3278
Global Yat. A.Ş. 143.430,84 % 0,0179 % 0,0105 % 58,5391
Garanti Yat. A.Ş. 17.342,07 % 0,0263 % 0,0013 % 4,8134
Halk Yat. A.Ş. 40.165,01 % 0,0315 % 0,0029 % 9,2901
İnfo Yat. A.Ş. 668.783,31 % 0,0163 % 0,0487 % 298,7194
İş Yat. A.Ş. 1.331.640,58 % 0,0319 % 0,097 % 304,232
Oyak Yat. A.Ş. 44.697,86 % 0,0178 % 0,0033 % 18,2447
Phillip Capital Yat. A.Ş. 45.906,12 % 0,014 % 0,0033 % 23,8911
Tacirler Yat. A.Ş. 9.015,51 % 0,021 % 0,0007 % 3,1279
TEB Yat. A.Ş. 73.333,47 % 0,0315 % 0,0053 % 16,9622
Tera Yat. A.Ş. 280.870,24 % 0,0168 % 0,0205 % 121,8108
Yapı Kredi Yat. A.Ş. 39.930,07 % 0,01 % 0,0029 % 29,0927
TFG Yat. A.Ş. 14.944,38 % 0,0105 % 0,0011 % 10,3698
Trive Yat. A.Ş. 89.349,87 % 0,0137 % 0,0065 % 47,6921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138690
BIST