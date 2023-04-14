***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yat. A.Ş. 67.428,86 % 0,017 % 0,0049 % 28,8994Ak Yat. A.Ş. 268.959,9 % 0,021 % 0,0196 % 93,316Alternatif Yat. A.Ş. 44.113,95 % 0,021 % 0,0032 % 15,3052Deniz Yat. A.Ş. 225.410,6 % 0,0025 % 0,0164 % 665,7659QNB Finans Yat. A.Ş. 160.137,71 % 0,021 % 0,0117 % 55,5601Gedik Yat. A.Ş. 47.565,41 % 0,02 % 0,0035 % 17,3278Global Yat. A.Ş. 143.430,84 % 0,0179 % 0,0105 % 58,5391Garanti Yat. A.Ş. 17.342,07 % 0,0263 % 0,0013 % 4,8134Halk Yat. A.Ş. 40.165,01 % 0,0315 % 0,0029 % 9,2901İnfo Yat. A.Ş. 668.783,31 % 0,0163 % 0,0487 % 298,7194İş Yat. A.Ş. 1.331.640,58 % 0,0319 % 0,097 % 304,232Oyak Yat. A.Ş. 44.697,86 % 0,0178 % 0,0033 % 18,2447Phillip Capital Yat. A.Ş. 45.906,12 % 0,014 % 0,0033 % 23,8911Tacirler Yat. A.Ş. 9.015,51 % 0,021 % 0,0007 % 3,1279TEB Yat. A.Ş. 73.333,47 % 0,0315 % 0,0053 % 16,9622Tera Yat. A.Ş. 280.870,24 % 0,0168 % 0,0205 % 121,8108Yapı Kredi Yat. A.Ş. 39.930,07 % 0,01 % 0,0029 % 29,0927TFG Yat. A.Ş. 14.944,38 % 0,0105 % 0,0011 % 10,3698Trive Yat. A.Ş. 89.349,87 % 0,0137 % 0,0065 % 47,6921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138690BIST