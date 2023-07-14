***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 16:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım A.Ş. 125.482,89 % 0,021 % 0,0298 % 142,0422
Ak Yatırım A.Ş. 113.855,4 % 0,0166 % 0,0271 % 162,9312
Tacirler Yatırım A.Ş. 6.630,37 % 0,03 % 0,0016 % 5,2537
İş Yatırım A.Ş. 977.580,81 % 0,0313 % 0,2324 % 741,8488
İnfo Yatırım A.Ş. 102.646,8 % 0,0138 % 0,0244 % 177,4175
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 1.984,77 % 0,014 % 0,0005 % 3,3702
HSBC Yatırım A.Ş. 7.513,16 % 0,03 % 0,0018 % 5,9533
TFG Menkul A.Ş. 2.878,01 % 0,0105 % 0,0007 % 6,5156
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172154
BIST