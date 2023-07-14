***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 16:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 1)Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri komisyonu: -Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: 0,0003 (onbinde 3)+BSMV 2)Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: -Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu (Alım/Satım) : 0.00004 (Yüzbinde 4)+BSMV -Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:00 Arası Aynı Gün Valörlü Alım/Satım) : 0.00004 (Yüzbinde 4)+BSMV -Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0(sıfır) 3)Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu: -BPP (1-7 Gün Arası Vadeli) İşlem Komisyonu : 0.00003 (Yüzbinde 3)+BSMV -BPP (7 Günden Uzun Vadeli) İşlem Komisyonu : 0.00003 * Gün Sayısı (Yüzbinde 3 * Gün Sayısı)+BSMV 4)Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu: -Ters Repo (O/N) İşlem Komisyonu: 0.00001125 (Yüzbinde 1.125)+BSMV -Ters Repo (O/N Hariç Vadeli) İşlem Komisyonu: 0.00001125 * Gün Sayısı (Yüzbinde 1.125 * Gün Sayısı)+BSMV 5)VİOP Piyasası İşlem Komisyonu: -VİOP işlem komisyonu: 0.0002(Onbinde 2)+BSMV Yurtdışı sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172155
BIST
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16:576.426
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 57,92
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
16:5726,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1463
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
16:5729,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1709
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
16:571.648,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.648,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler16:56
|EDIP
|12,98
|150.036.911
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.192.463
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.833.752
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|344.631.676
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.065.212
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.446.433
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.060.708
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.004.132
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.383.811
|% -9,98
|
|THYAO
|211,60
|6.871.356.852
|% 1,00
|
|ASELS
|69,85
|6.227.842.140
|% 2,72
|
|SISE
|48,62
|4.228.990.183
|% 1,50
|
|ASTOR
|81,95
|3.321.132.793
|% -1,56
|
|AKBNK
|24,64
|3.309.066.263
|% 0,82
|
|YKBNK
|13,91
|2.601.988.407
|% -2,52
|
|ISCTR
|14,56
|2.678.344.096
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,27
|1.410.636.989
|% -0,60
|
|SKBNK
|2,87
|414.742.100
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,64
|3.309.066.263
|% 0,82
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1622
|26,1685
|% 0,57
|
|Euro
|29,3882
|29,3999
|% 0,59
|
|Sterlin
|34,2382
|34,4100
|% 0,39
|
|Frank
|30,2586
|30,4409
|% 0,19
|
|Riyal
|6,9523
|6,9871
|% 0,46
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|4,34
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.136
|-9,00
|
|Tam
|10.611
|10.806
|23,00
|
|Yarım
|5.306
|5.428
|11,00
|
|Çeyrek
|2.661
|2.714
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|0,13
|
|B. Petrol
|80,81
|80,81
|-0,55
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11BEYAZ
Yüzde 6.22 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 215, 994 adet işlem
-
17:10ETYAT
Yüzde 6.53 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 747, 657 adet işlem
-
17:09PINSU
Yüzde 4.04 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 945 adet işlem
-
17:08RAYSG
Yüzde 6.27 oranında artışla 34.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 585 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 2 artarak (% 0.73 ) 7, 077