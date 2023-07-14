***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aşağıdaki komisyon oranları üzerinden Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. 1) Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri komisyonu: -Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: 0,0003 (onbinde 3)+BSMV 2) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: -Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu (Alım/Satım) : 0.00004 (Yüzbinde 4)+BSMV -Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:00 Arası Aynı Gün Valörlü Alım/Satım) : 0.00004 (Yüzbinde 4)+BSMV -Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0(sıfır) 3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu: -BPP (1-7 Gün Arası Vadeli) İşlem Komisyonu : 0.00003 (Yüzbinde 3)+BSMV -BPP (7 Günden Uzun Vadeli) İşlem Komisyonu : 0.00003 * Gün Sayısı (Yüzbinde 3 * Gün Sayısı)+BSMV 4) Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu: -Ters Repo (O/N) İşlem Komisyonu: 0.00001125 (Yüzbinde 1.125)+BSMV -Ters Repo (O/N Hariç Vadeli) İşlem Komisyonu: 0.00001125 * Gün Sayısı (Yüzbinde 1.125 * Gün Sayısı)+BSMV 5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu: -VİOP işlem komisyonu: 0.0002(Onbinde 2)+BSMV Yurtdışı sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Işık Menkul Değerler A.Ş. aşağıdaki komisyon oranları üzerinden fona aracılık hizmeti vermektedir. 1) Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri komisyonu: % 0.01365 ( Onbindebirnoktaüçyüzaltmışbeş)+( BSMV) Pramit Menkul Kıymetler A.Ş. aşağıdaki komisyon oranları üzerinden fona aracılık hizmeti vermektedir. 1)Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri komisyonu: 0.0001 ( Onbindebir)+( BSMV) Yurtdışı sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Yoktur 0 % 0 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172156BIST