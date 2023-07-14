***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 1)Pay komisyonu: %0,05 (Onbindebeş) + BSMV 2)Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:%0,007 (Yüzbindeyedi) + BSMV 3)VİOP Endeks (Vadeli) :%0,05 (Onbindebeş) + BSMV 4)VİOP Döviz (Vadeli) :%0,05 (Onbindebeş) + BSMV 5)Takasbank Para Piyasası : %0,002952(Yüzbindeikinoktadokuzyüzelliiki) + BSMV 6)Ters Repo : %0,001125 (Yüzbindebirnoktayüzyirmibeş) + BSMV 7)Yurtdışı işlemler: %0.25 (Onbindeyirmibeş) (BSMV dahil) + BSMV Yurtdışı sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Yoktur 0 % 0 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172159BIST