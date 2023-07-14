***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T. Garanti Bankası aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır. Yurt İçi Sabit Getirili Menkul Kıymet komisyonu: Bono ve Tahviller için Yüzbinde 5 + BSMV oranında uygulanır. Yurt İçi Repo/Ters Repo komisyonu: Repo/Ters Repo işlemleri için Yüzbinde 3 + BSMV oranında uygulanır. VİOP işlemleri aracılık ücreti komisyonu: Onbinde 1,5 + BSMV oranında uygulanır. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 1)Pay komisyonu: % 0,03(Onbindeüç)+BSMV 2)Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:% 0.003(Yüzbindeüç)+BSMV 3)VIOP komisyonu : %0,03 (Onbindeüç)+ BSMVAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Yoktur 0 % 0 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172162BIST