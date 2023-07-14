***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 16:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yatırım Finansman A.Ş. 22.671,34 % 0,021 % 0,0042 % 19,841
İnfo Yatırım A.Ş. 945.986,92 % 0,0086 % 0,1739 % 2.013,8791
Phillip Capital Menkul A.Ş. 11.177,04 % 0,014 % 0,0021 % 14,6726
Halk Yatırım A.Ş. 92.385,87 % 0,0315 % 0,017 % 53,9016
Global Yatırım A.Ş. 80.373,25 % 0,0183 % 0,0148 % 80,6926
Tera Yatırım A.Ş. 649.662,18 % 0,0168 % 0,1194 % 710,6944
İş Yatırım A.Ş. 199.107,9 % 0,0157 % 0,0366 % 232,4053
Ak Yatırım A.Ş. 612.297,83 % 0,021 % 0,1125 % 535,8553
Alternatif Yatırım A.Ş. 22.604,27 % 0,021 % 0,0042 % 19,7823
Tacirler Yatırım A.Ş. 1.912,74 % 0,021 % 0,0004 % 1,674
QNB Finans Yatırım A.Ş 748.530,08 % 0,216 % 0,1376 % 637,65
Deniz Yatırım A.Ş. 1.214.286,78 % 0,0056 % 0,2232 % 4.012,6715
TEB Yatırım A.Ş. 836,16 % 0,0315 % 0,0002 % 0,4878
HSBC Yatırım A.Ş. 17.053,52 % 0,03 % 0,0031 % 10,4472
TFG Yatırım A.Ş. 7.453,54 % 0,0105 % 0,0014 % 13,0458
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172177
BIST