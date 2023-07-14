***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 16:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Yatırım A.Ş. 41.899,52 % 0,0154 % 0,0078 % 50,2344
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 753.909,79 % 0,0057 % 0,1396 % 2.464,6917
Deniz Yatırım A.Ş. 146.912,88 % 0,0016 % 0,0272 % 1.720,2247
QNB Finans Yatırım A.Ş. 273.844,55 % 0,003 % 0,0507 % 1.695,358
İnfo Yatırım A.Ş. 9.061,57 % 0,0078 % 0,0017 % 21,3813
İş Yatırım A.Ş. 18,44 % 0,0315 % 0 % 0,0108
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172179
BIST