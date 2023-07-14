***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 16:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 23.037,03 % 0,1776 % 0,1617 % 91,0716
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172182
BIST
'
17:006.431
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 62,95
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0026,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1327
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0029,4123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1839
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:001.649,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.649,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ALCAR
|645,70
|148.537.426
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.067.234
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|345.140.732
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.064.624
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.882.219
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.518.729
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.086.795
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.155.702
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.411.639
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.890.128.847
|% 1,05
|
|ASELS
|69,85
|6.242.050.213
|% 2,72
|
|SISE
|48,74
|4.266.885.771
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,90
|3.331.208.779
|% -1,62
|
|AKBNK
|24,60
|3.322.988.593
|% 0,65
|
|YKBNK
|13,90
|2.621.361.729
|% -2,59
|
|ISCTR
|14,56
|2.682.525.707
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,27
|1.425.793.550
|% -0,60
|
|SKBNK
|2,87
|414.772.335
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,60
|3.322.988.593
|% 0,65
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1474
|26,1529
|% 0,51
|
|Euro
|29,3768
|29,4123
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,2531
|34,4249
|% 0,43
|
|Frank
|30,2741
|30,4565
|% 0,24
|
|Riyal
|6,9549
|6,9898
|% 0,50
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,49
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|8,06
|
|Cumhuriyet
|10.981
|11.147
|2,00
|
|Tam
|10.634
|10.829
|46,00
|
|Yarım
|5.317
|5.440
|23,00
|
|Çeyrek
|2.667
|2.720
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|0,20
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-0,38
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15AKGRT
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 345, 351 adet işlem
-
17:14FADE
Yüzde 5.24 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 704, 644 adet işlem
-
17:13ULUUN
Yüzde 5.55 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 375, 078 adet işlem
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SAHOL, TAVHL
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 95 artarak (% 0.82 ) 5, 773