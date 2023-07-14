***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 16:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 143.137,99 % 0,017 % 0,0109 % 64,3565
Ak Yatırım A.Ş. 815.988,59 % 0,021 % 0,0624 % 296,9944
Alternatif Yatırım A.Ş. 65.500,69 % 0,021 % 0,005 % 23,8401
Deniz Yatırım A.Ş. 492.985,28 % 0,0026 % 0,0377 % 1.458,137
QNB Finans Yatırım A.Ş. 496.093,33 % 0,0152 % 0,0379 % 248,8015
Gedik Yatırım A.Ş. 76.635,41 % 0,02 % 0,0059 % 29,2873
Global Yatırım A.Ş. 233.018,06 % 0,0179 % 0,0178 % 99,7716
Garanti Yatırım A.Ş. 19.450,35 % 0,0263 % 0,0015 % 5,6634
Halk Yatırım A.Ş. 83.055,35 % 0,0315 % 0,0063 % 20,153
İnfo Yatırım A.Ş. 1.270.520,58 % 0,012 % 0,0971 % 806,4509
İş Yatırım A.Ş. 2.977.795,55 % 0,0329 % 0,2276 % 690,7627
Oyak Yatırım A.Ş. 62.302,83 % 0,0179 % 0,0048 % 26,678
Phillip Capital A.Ş. 45.906,12 % 0,014 % 0,0035 % 25,0629
Tacirler Yatırım A.Ş. 10.853,95 % 0,021 % 0,0008 % 3,9505
TEB Yatırım A.Ş. 94.591,23 % 0,0315 % 0,0072 % 22,9523
Tera Yatırım A.Ş. 841.894,12 % 0,0168 % 0,0643 % 383,0296
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 57.198,71 % 0,01 % 0,0044 % 43,7188
TFG Yatırım A.Ş. 20.184,8 % 0,0105 % 0,0015 % 14,6932
TVM Yatırım A.Ş. 145.651,52 % 0,0137 % 0,0111 % 81,5576
HSBC Yatırım A.Ş. 174.734,47 % 0,03 % 0,0134 % 44,5185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172189
BIST