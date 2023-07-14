***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 143.137,99 % 0,017 % 0,0109 % 64,3565Ak Yatırım A.Ş. 815.988,59 % 0,021 % 0,0624 % 296,9944Alternatif Yatırım A.Ş. 65.500,69 % 0,021 % 0,005 % 23,8401Deniz Yatırım A.Ş. 492.985,28 % 0,0026 % 0,0377 % 1.458,137QNB Finans Yatırım A.Ş. 496.093,33 % 0,0152 % 0,0379 % 248,8015Gedik Yatırım A.Ş. 76.635,41 % 0,02 % 0,0059 % 29,2873Global Yatırım A.Ş. 233.018,06 % 0,0179 % 0,0178 % 99,7716Garanti Yatırım A.Ş. 19.450,35 % 0,0263 % 0,0015 % 5,6634Halk Yatırım A.Ş. 83.055,35 % 0,0315 % 0,0063 % 20,153İnfo Yatırım A.Ş. 1.270.520,58 % 0,012 % 0,0971 % 806,4509İş Yatırım A.Ş. 2.977.795,55 % 0,0329 % 0,2276 % 690,7627Oyak Yatırım A.Ş. 62.302,83 % 0,0179 % 0,0048 % 26,678Phillip Capital A.Ş. 45.906,12 % 0,014 % 0,0035 % 25,0629Tacirler Yatırım A.Ş. 10.853,95 % 0,021 % 0,0008 % 3,9505TEB Yatırım A.Ş. 94.591,23 % 0,0315 % 0,0072 % 22,9523Tera Yatırım A.Ş. 841.894,12 % 0,0168 % 0,0643 % 383,0296Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 57.198,71 % 0,01 % 0,0044 % 43,7188TFG Yatırım A.Ş. 20.184,8 % 0,0105 % 0,0015 % 14,6932TVM Yatırım A.Ş. 145.651,52 % 0,0137 % 0,0111 % 81,5576HSBC Yatırım A.Ş. 174.734,47 % 0,03 % 0,0134 % 44,5185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172189BIST