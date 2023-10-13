***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 18:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 416.148,37 % 0,017851 % 0,025947 % 145,35881
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 422.341,26 % 0,017 % 0,026334 % 154,904022
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 193.455,41 % 0,021 % 0,012062 % 57,439412
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.032.126,3184 % 0,026583 % 0,189057 % 711,186578
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.050,33 % 0,021 % 0,001624 % 7,734675
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.669.309,23 % 0,021 % 0,104084 % 495,637862
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 553.992,15 % 0,03 % 0,034542 % 115,140517
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 138.556,98 % 0,02 % 0,008639 % 43,195884
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 319.813,8 % 0,0315 % 0,019941 % 63,304522
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.198,71 % 0,01 % 0,003566 % 35,664094
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 43.373,35 % 0,02625 % 0,002704 % 10,302448
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 45.906,12 % 0,014 % 0,002862 % 20,445355
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 219.330,05 % 0,04 % 0,013676 % 34,188845
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 226.814,13 % 0,0315 % 0,014142 % 44,89571
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 205.450,97 % 0,01785 % 0,01281 % 71,76577
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.692.469,51 % 0,0168 % 0,105528 % 628,143278
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.315.468,67 % 0,002633 % 0,082021 % 3.115,022332
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 393.096,4 % 0,021 % 0,02451 % 116,714746
İNFO YATIRIM A.Ş. 7.191.395,1315 % 0,015559 % 0,448394 % 2.881,8409
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 923.756,45 % 0,013538 % 0,057598 % 425,435498
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206199
BIST