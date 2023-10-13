***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 416.148,37 % 0,017851 % 0,025947 % 145,35881A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 422.341,26 % 0,017 % 0,026334 % 154,904022ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 193.455,41 % 0,021 % 0,012062 % 57,439412İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.032.126,3184 % 0,026583 % 0,189057 % 711,186578TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.050,33 % 0,021 % 0,001624 % 7,734675AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.669.309,23 % 0,021 % 0,104084 % 495,637862HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 553.992,15 % 0,03 % 0,034542 % 115,140517GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 138.556,98 % 0,02 % 0,008639 % 43,195884TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 319.813,8 % 0,0315 % 0,019941 % 63,304522YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.198,71 % 0,01 % 0,003566 % 35,664094GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 43.373,35 % 0,02625 % 0,002704 % 10,302448PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 45.906,12 % 0,014 % 0,002862 % 20,445355ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 219.330,05 % 0,04 % 0,013676 % 34,188845HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 226.814,13 % 0,0315 % 0,014142 % 44,89571OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 205.450,97 % 0,01785 % 0,01281 % 71,76577TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.692.469,51 % 0,0168 % 0,105528 % 628,143278DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.315.468,67 % 0,002633 % 0,082021 % 3.115,022332YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 393.096,4 % 0,021 % 0,02451 % 116,714746İNFO YATIRIM A.Ş. 7.191.395,1315 % 0,015559 % 0,448394 % 2.881,8409FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 923.756,45 % 0,013538 % 0,057598 % 425,435498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206199BIST