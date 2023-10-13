***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 18:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 292.495,55 % 0,021 % 0,04124 % 196,379355
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.095.339,84 % 0,0168 % 0,154435 % 919,254257
İNFO YATIRIM A.Ş. 3.064.120,4611 % 0,012543 % 0,432018 % 3.444,195067
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 11.177,04 % 0,014 % 0,001576 % 11,2564
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 105.338,53 % 0,0315 % 0,014852 % 47,14926
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 162.686,24 % 0,01785 % 0,022938 % 128,501515
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 102.272,89 % 0,03 % 0,01442 % 48,066354
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 836,16 % 0,031503 % 0,000118 % 0,374229
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 74.510 % 0,02 % 0,010505 % 52,526754
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 258.113,93 % 0,015485 % 0,036392 % 235,011137
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.072.016,59 % 0,021 % 0,151146 % 719,743468
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.216,32 % 0,021 % 0,003696 % 17,601389
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.912,74 % 0,021 % 0,00027 % 1,284207
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 951.949,77 % 0,021305 % 0,134218 % 629,991983
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.283.319,7088 % 0,005036 % 0,180938 % 3.592,672044
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206228
BIST