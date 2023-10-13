***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 292.495,55 % 0,021 % 0,04124 % 196,379355TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.095.339,84 % 0,0168 % 0,154435 % 919,254257İNFO YATIRIM A.Ş. 3.064.120,4611 % 0,012543 % 0,432018 % 3.444,195067PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 11.177,04 % 0,014 % 0,001576 % 11,2564HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 105.338,53 % 0,0315 % 0,014852 % 47,14926GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 162.686,24 % 0,01785 % 0,022938 % 128,501515HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 102.272,89 % 0,03 % 0,01442 % 48,066354TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 836,16 % 0,031503 % 0,000118 % 0,374229GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 74.510 % 0,02 % 0,010505 % 52,526754İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 258.113,93 % 0,015485 % 0,036392 % 235,011137AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.072.016,59 % 0,021 % 0,151146 % 719,743468ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.216,32 % 0,021 % 0,003696 % 17,601389TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.912,74 % 0,021 % 0,00027 % 1,284207FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 951.949,77 % 0,021305 % 0,134218 % 629,991983DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.283.319,7088 % 0,005036 % 0,180938 % 3.592,672044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206228BIST