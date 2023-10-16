***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.10.2023 22:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.151,24 % 0,021 % 0,000245 % 1,16621
İNFO YATIRIM A.Ş. 9.061,57 % 0,007846 % 0,001928 % 24,569959
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.721,07 % 0,015774 % 0,012704 % 80,538715
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.390,56 % 0,002088 % 0,001359 % 65,094436
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 824.435,6476 % 0,007004 % 0,17538 % 2.504,080098
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 159.457,81 % 0,001551 % 0,033921 % 2.186,832688
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18,44 % 0,031511 % 0,000004 % 0,012449
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 565.683,0223 % 0,003621 % 0,120336 % 3.323,528673
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206995
BIST