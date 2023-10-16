***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.10.2023 22:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58.258,8 % 0,03 % 0,01151 % 38,365079
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 246.260,28 % 0,020766 % 0,048651 % 234,281801
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 204.339,07 % 0,017588 % 0,040369 % 229,530373
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.511,84 % 0,03 % 0,00346 % 11,531918
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.772.899,56 % 0,035141 % 0,350251 % 996,715806
İNFO YATIRIM A.Ş. 393.386,4 % 0,00823 % 0,077717 % 944,325816
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.984,77 % 0,013999 % 0,000392 % 2,800898
TFG Yatırım A.Ş. 7.651,57 % 0,0105 % 0,001512 % 14,39703
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206997
BIST