***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 18:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 361.358,57 % 0,021 % 0,038996 % 185,69387
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.211.329,6 % 0,0168 % 0,13072 % 778,097939
İNFO YATIRIM A.Ş. 4.470.390,47 % 0,01355 % 0,482422 % 3.560,298524
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 11.177,04 % 0,014 % 0,001206 % 8,615587
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 126.837,83 % 0,0315 % 0,013688 % 43,453273
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 232.730,12 % 0,01785 % 0,025115 % 140,701188
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 127.265,92 % 0,03 % 0,013734 % 45,780077
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 836,16 % 0,031503 % 0,00009 % 0,286433
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 74.510 % 0,02 % 0,008041 % 40,203689
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 315.832,19 % 0,015271 % 0,034083 % 223,18563
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.616.644,87 % 0,021 % 0,17446 % 830,762294
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.272,2 % 0,021 % 0,003698 % 17,611714
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.915,45 % 0,021 % 0,000207 % 0,984316
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 972.529,09 % 0,021298 % 0,10495 % 492,767816
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.356.820,62 % 0,004419 % 0,146421 % 3.313,558801
TRIVE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.275,22 % 0,01050004 % 0,00100093 % 9,53266367
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240529
BIST