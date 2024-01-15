***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 361.358,57 % 0,021 % 0,038996 % 185,69387TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.211.329,6 % 0,0168 % 0,13072 % 778,097939İNFO YATIRIM A.Ş. 4.470.390,47 % 0,01355 % 0,482422 % 3.560,298524PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 11.177,04 % 0,014 % 0,001206 % 8,615587HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 126.837,83 % 0,0315 % 0,013688 % 43,453273GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 232.730,12 % 0,01785 % 0,025115 % 140,701188HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 127.265,92 % 0,03 % 0,013734 % 45,780077TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 836,16 % 0,031503 % 0,00009 % 0,286433GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 74.510 % 0,02 % 0,008041 % 40,203689İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 315.832,19 % 0,015271 % 0,034083 % 223,18563AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.616.644,87 % 0,021 % 0,17446 % 830,762294ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.272,2 % 0,021 % 0,003698 % 17,611714TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.915,45 % 0,021 % 0,000207 % 0,984316QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 972.529,09 % 0,021298 % 0,10495 % 492,767816DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.356.820,62 % 0,004419 % 0,146421 % 3.313,558801TRIVE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.275,22 % 0,01050004 % 0,00100093 % 9,53266367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240529BIST