***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 19:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58.258,8 % 0,03 % 0,009363 % 31,211034
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 323.350,13 % 0,020821 % 0,051969 % 249,5938
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 230.614,45 % 0,017919 % 0,037064 % 206,838688
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.945,82 % 0,03 % 0,00417 % 13,900144
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.275.141,53 % 0,03931 % 0,365659 % 930,199215
İNFO YATIRIM A.Ş. 469.270,58 % 0,008447 % 0,075421 % 892,920788
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.984,77 % 0,013999 % 0,000319 % 2,278606
RIVE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.651,57 % 0,0104996 % 0,00122975 % 11,71237516
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240591
BIST