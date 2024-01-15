***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 20:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 47.581,05 % 0,000239 % 0,000162 % 67,9187
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 4.196,78 % 0,000263 % 0,000014 % 5,455
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 200,23 % 0,00014 % 0,000001 % 0,4881
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 228.843,56 % 0,000018 % 0,000781 % 4.240,5598
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.363,17 % 0,00017 % 0,000022 % 12,7711
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.845,65 % 0,00021 % 0,00002 % 9,4978
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.829,2 % 0,00021 % 0,000023 % 11,0962
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.871,42 % 0,0001 % 0,000095 % 94,9621
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.180,85 % 0,000168 % 0,000086 % 51,1419
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240670
BIST