***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 21:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 618.916,41 % 0,000179 % 0,000304 % 170,2743
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 609.071,17 % 0,00017 % 0,000299 % 175,9482
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 399.857,64 % 0,00021 % 0,000196 % 93,5083
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.204.227,0084 % 0,000255 % 0,001574 % 616,5774
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.359,71 % 0,00021 % 0,000015 % 7,0998
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.403.981,15 % 0,00021 % 0,001181 % 562,1812
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 739.750,02 % 0,0003 % 0,000363 % 121,0948
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 138.556,98 % 0,0002 % 0,000068 % 34,022
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 518.182,07 % 0,000315 % 0,000254 % 80,786
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.198,71 % 0,0001 % 0,000028 % 28,0898
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 76.820,52 % 0,000263 % 0,000038 % 14,3718
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 45.906,12 % 0,00014 % 0,000023 % 16,1032
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 287.781,44 % 0,0004 % 0,000141 % 35,3318
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 369.653,87 % 0,000315 % 0,000182 % 57,6297
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 339.981,37 % 0,000178 % 0,000167 % 93,5367
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 288.061,1 % 0,093538 % 0,014146 % 15,123792
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.957.407,29 % 0,000168 % 0,000961 % 572,1849
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.817.382,66 % 0,000021 % 0,001384 % 6.453,3038
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 667.919,19 % 0,00021 % 0,000328 % 156,1951
İNFO YATIRIM A.Ş. 10.777.019,9245 % 0,010494 % 0,529252 % 5.043,480991
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.030.078,23 % 0,000141 % 0,000506 % 359,9455
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240683
BIST