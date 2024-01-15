***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 618.916,41 % 0,000179 % 0,000304 % 170,2743A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 609.071,17 % 0,00017 % 0,000299 % 175,9482ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 399.857,64 % 0,00021 % 0,000196 % 93,5083İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.204.227,0084 % 0,000255 % 0,001574 % 616,5774TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.359,71 % 0,00021 % 0,000015 % 7,0998AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.403.981,15 % 0,00021 % 0,001181 % 562,1812HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 739.750,02 % 0,0003 % 0,000363 % 121,0948GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 138.556,98 % 0,0002 % 0,000068 % 34,022TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 518.182,07 % 0,000315 % 0,000254 % 80,786YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.198,71 % 0,0001 % 0,000028 % 28,0898GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 76.820,52 % 0,000263 % 0,000038 % 14,3718PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 45.906,12 % 0,00014 % 0,000023 % 16,1032ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 287.781,44 % 0,0004 % 0,000141 % 35,3318HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 369.653,87 % 0,000315 % 0,000182 % 57,6297OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 339.981,37 % 0,000178 % 0,000167 % 93,5367TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 288.061,1 % 0,093538 % 0,014146 % 15,123792TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.957.407,29 % 0,000168 % 0,000961 % 572,1849DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.817.382,66 % 0,000021 % 0,001384 % 6.453,3038YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 667.919,19 % 0,00021 % 0,000328 % 156,1951İNFO YATIRIM A.Ş. 10.777.019,9245 % 0,010494 % 0,529252 % 5.043,480991QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.030.078,23 % 0,000141 % 0,000506 % 359,9455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240683BIST