***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 22:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.151,24 % 0,00021 % 0,000003 % 1,3044
İNFO YATIRIM A.Ş. 9.061,57 % 0,000078 % 0,000022 % 27,4816
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.645,72 % 0,000158 % 0,000144 % 91,4796
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.006,73 % 0,000019 % 0,000052 % 278,8131
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 824.435,65 % 0,006616 % 0,196163 % 2.964,838727
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 159.457,81 % 0,000016 % 0,000379 % 2.445,9792
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18,44 % 0,000315 % 0 % 0,0139
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 788.648,66 % 0,005637 % 0,187648 % 3.328,939728
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240700
BIST