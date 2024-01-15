BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|30,0573
|30,1001
|% 0,12
|Euro
|32,9076
|32,9836
|% 0,05
|Sterlin
|38,1749
|38,3663
|% 0,08
|Frank
|35,0045
|35,2154
|% 0,09
|Riyal
|7,9968
|8,0369
|% 0,07
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Gümüş ONS
|23,19
|23,25
|% 0,66
|Platin
|913,82
|919,86
|% 0,66
|Paladyum
|972,36
|976,50
|% 0,66
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|Altın Ons
|2.054,62
|2.055,16
|% 0,66
Seans Raporu 18:05
- 17:59DOFER Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
- 17:58PASEU Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
- 17:57BINHO Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
- 17:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135