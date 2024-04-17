***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 19:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 506.535,41 % 0,021 % 0,03022886 % 143,9469577
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.557,06 % 0,021 % 0,00373326 % 17,7774317
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 150.201,84 % 0,00168201 % 0,00896369 % 532,9159343
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 59.842,12 % 0,021 % 0,00357123 % 17,0059016
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 127.424,42 % 0,01785 % 0,00760439 % 42,601651
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 113.332,04 % 0,0315 % 0,00676339 % 21,4710922
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 97.651,63 % 0,03 % 0,00582762 % 19,4254107
İNFO YATIRIM A.Ş. 738.275,48 % 0,01603867 % 0,04405857 % 274,7020668
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70.847,89 % 0,01476262 % 0,00422803 % 28,6401558
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.124,82 % 0,021 % 0,00024615 % 1,1721891
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.797,78 % 0,0315 % 0,00016696 % 0,530047
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203.357,38 % 0,01864622 % 0,01213589 % 65,0850177
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 54.507,34 % 0,021 % 0,00325287 % 15,4898652
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274060
BIST