***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 506.535,41 % 0,021 % 0,03022886 % 143,9469577ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.557,06 % 0,021 % 0,00373326 % 17,7774317DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 150.201,84 % 0,00168201 % 0,00896369 % 532,9159343QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 59.842,12 % 0,021 % 0,00357123 % 17,0059016GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 127.424,42 % 0,01785 % 0,00760439 % 42,601651HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 113.332,04 % 0,0315 % 0,00676339 % 21,4710922HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 97.651,63 % 0,03 % 0,00582762 % 19,4254107İNFO YATIRIM A.Ş. 738.275,48 % 0,01603867 % 0,04405857 % 274,7020668İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70.847,89 % 0,01476262 % 0,00422803 % 28,6401558TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.124,82 % 0,021 % 0,00024615 % 1,1721891TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.797,78 % 0,0315 % 0,00016696 % 0,530047TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203.357,38 % 0,01864622 % 0,01213589 % 65,0850177YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 54.507,34 % 0,021 % 0,00325287 % 15,4898652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274060BIST