***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 19:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 86.118,45 % 0,0210004 % 0,00854911 % 40,7092625
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.236,73 % 0,00296195 % 0,00022204 % 7,4965385
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 108.643,07 % 0,0204262 % 0,01078516 % 52,8006162
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 52.528,49 % 0,03 % 0,00521458 % 17,3819455
İNFO YATIRIM A.Ş. 104.270,72 % 0,01595226 % 0,01035111 % 64,8880439
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 205.208 % 0,0216597 % 0,02037131 % 94,051678
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.833,08 % 0,03 % 0,00167104 % 5,5701515
BULLS YATIRIM A.Ş. 4.516,55 % 0,0036255 % 0,00044836 % 12,3669685
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274063
BIST