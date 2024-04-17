***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 19:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 48.613,09 % 0,02100036 % 0,00541737 % 25,7965828
BULLS YATIRIM A.Ş. 965,16 % 0,01575128 % 0,00010755 % 0,6828402
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.065,55 % 0,0042 % 0,00023018 % 5,480521
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 55.484,63 % 0,02073779 % 0,00618313 % 29,815764
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50.313,23 % 0,03 % 0,00560683 % 18,6894564
İNFO YATIRIM A.Ş. 154.865,64 % 0,0041495 % 0,01725801 % 415,9049882
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 81.532,4 % 0,04374763 % 0,00908585 % 20,7688022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274080
BIST