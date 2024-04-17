***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 19:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.990,19 % 0,02099916 % 0,00181063 % 8,6224181
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.835,64 % 0,02099993 % 0,00111152 % 5,293
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.574,53 % 0,00236501 % 0,03001862 % 1.269,2766172
İNFO YATIRIM A.Ş. 2.699,85 % 0,00163034 % 0,00163482 % 100,2749817
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.965,7 % 0,00981986 % 0,00240133 % 24,4538118
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.663,72 % 0,01981875 % 0,00464057 % 23,4150712
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274083
BIST