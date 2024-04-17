***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.056.988,03 % 0,02099995 % 0,03121578 % 148,6468821ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 129.887,02 % 0,02100001 % 0,00383592 % 18,2662902DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 934.948,17 % 0,00211871 % 0,0276116 % 1.303,2224239QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 173.234,41 % 0,01999999 % 0,00511609 % 25,5804585GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 179.101,02 % 0,01785 % 0,00528934 % 29,6322004HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 180.730,77 % 0,0315 % 0,00533747 % 16,9443807HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 336.663,36 % 0,03 % 0,0099426 % 33,142002İNFO YATIRIM A.Ş. 2.622.961,84 % 0,00909626 % 0,07746332 % 851,5953221İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 459.122,9 % 0,01724811 % 0,01355916 % 78,6124917TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.427,32 % 0,01709997 % 0,00036701 % 2,1462787TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 180.809,87 % 0,03149644 % 0,00533981 % 16,95371TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 194.722,79 % 0,01981875 % 0,0057507 % 29,0164759YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 231.096,85 % 0,02 % 0,00682492 % 34,124648BULLS YATIRIM A.Ş. 247.961,35 % 0,01574996 % 0,00732298 % 46,4952549TRIVE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 85.974,65 % 0,01666875 % 0,00253906 % 15,2325109ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 215.448,83 % 0,03999996 % 0,0063628 % 15,9070152A1 CAPİTAL A.Ş. 175.691,59 % 0,017 % 0,00518865 % 30,5215232GARANTİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 598.870,11 % 0,02625 % 0,01768629 % 67,3763487OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 129.674,73 % 0,01777501 % 0,00382965 % 21,5451512YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 457.079,76 % 1,71162073 % 0,01349883 % 0,7886578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274084BIST