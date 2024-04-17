***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 19:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.056.988,03 % 0,02099995 % 0,03121578 % 148,6468821
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 129.887,02 % 0,02100001 % 0,00383592 % 18,2662902
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 934.948,17 % 0,00211871 % 0,0276116 % 1.303,2224239
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 173.234,41 % 0,01999999 % 0,00511609 % 25,5804585
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 179.101,02 % 0,01785 % 0,00528934 % 29,6322004
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 180.730,77 % 0,0315 % 0,00533747 % 16,9443807
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 336.663,36 % 0,03 % 0,0099426 % 33,142002
İNFO YATIRIM A.Ş. 2.622.961,84 % 0,00909626 % 0,07746332 % 851,5953221
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 459.122,9 % 0,01724811 % 0,01355916 % 78,6124917
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.427,32 % 0,01709997 % 0,00036701 % 2,1462787
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 180.809,87 % 0,03149644 % 0,00533981 % 16,95371
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 194.722,79 % 0,01981875 % 0,0057507 % 29,0164759
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 231.096,85 % 0,02 % 0,00682492 % 34,124648
BULLS YATIRIM A.Ş. 247.961,35 % 0,01574996 % 0,00732298 % 46,4952549
TRIVE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 85.974,65 % 0,01666875 % 0,00253906 % 15,2325109
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 215.448,83 % 0,03999996 % 0,0063628 % 15,9070152
A1 CAPİTAL A.Ş. 175.691,59 % 0,017 % 0,00518865 % 30,5215232
GARANTİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 598.870,11 % 0,02625 % 0,01768629 % 67,3763487
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 129.674,73 % 0,01777501 % 0,00382965 % 21,5451512
YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 457.079,76 % 1,71162073 % 0,01349883 % 0,7886578
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274084
BIST