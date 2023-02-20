***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIIS Fon için 20.02.2023 tarihinde 21.02.2023 vade ve %22,00 faiz oranı ile UV kredi Notu: KR AA+, KV kredi Notu: KR A-1 derecelendirme notuna sahip Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115255BIST