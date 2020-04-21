***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.724 -17.844.134Net Dönem Karı (Zararı)13.713.619 7.537.970NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.957.679 -7.015.933Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.425.285 -3.520.185Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.532.394 -3.495.748İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.087.933 -21.713.599Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-54.420.172 305.038Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.812.243 -9.072.022İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler20.519.996 -12.946.615FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.331.993 -21.191.562Alınan Temettü12 453.804 100.607Alınan Faiz12 2.968.913 3.246.821FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.365 16.978.927Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20 17.535.644 21.917.881Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit20 -17.556.009 -13.013.458Alınan Krediler8.074.504YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.359 -865.207NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.359 -865.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 37.717 902.924DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 108.076 37.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 108.076 35.149Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8, 19 1.001.708 274.360Takas Alacakları6 54.635.863 943.039Finansal Varlıklar10 32.912.727 48.900.328TOPLAM VARLIKLAR88.658.374 50.152.876YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 3.752.568Takas Borçları6 36.727.910 352.623Krediler7 7.898.256Diğer Borçlar137.927 50.145TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)36.865.837 12.053.592TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)51.792.537 38.099.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)38.099.284 21.656.891Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.713.619 7.537.970Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20 17.535.643 21.917.881Katılma Payı İade Tutarı (-)20 -17.556.009 -13.013.458TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)51.792.537 38.099.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.968.913 3.246.821Temettü Gelirleri12 453.804 100.607Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.962.930 2.396.231Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.532.394 3.495.748Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 6.180 44.448ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.924.221 9.283.855Yönetim Ücretleri4, 9 -562.178 -331.439Saklama Ücretleri9 -73.433 -47.561Denetim Ücretleri9 -7.939 -6.307Kurul Ücretleri9 -8.131 -5.830Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -2.322.958 -1.146.860Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -124.306 -31.640ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.098.945 -1.569.637ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.825.276 7.714.218FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -111.657 -176.248NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.713.619 7.537.970DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.713.619 7.537.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839649BIST