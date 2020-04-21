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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 19:28
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.724 -17.844.134
Net Dönem Karı (Zararı)
13.713.619 7.537.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.957.679 -7.015.933
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.425.285 -3.520.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.532.394 -3.495.748
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.087.933 -21.713.599
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-54.420.172 305.038
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.812.243 -9.072.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.519.996 -12.946.615
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.331.993 -21.191.562
Alınan Temettü
12 453.804 100.607
Alınan Faiz
12 2.968.913 3.246.821
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.365 16.978.927
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20 17.535.644 21.917.881
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
20 -17.556.009 -13.013.458
Alınan Krediler
8.074.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.359 -865.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.359 -865.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 37.717 902.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 108.076 37.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 108.076 35.149
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8, 19 1.001.708 274.360
Takas Alacakları
6 54.635.863 943.039
Finansal Varlıklar
10 32.912.727 48.900.328
TOPLAM VARLIKLAR
88.658.374 50.152.876
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 3.752.568
Takas Borçları
6 36.727.910 352.623
Krediler
7 7.898.256
Diğer Borçlar
137.927 50.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.865.837 12.053.592
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.792.537 38.099.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.099.284 21.656.891
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.713.619 7.537.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 17.535.643 21.917.881
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 -17.556.009 -13.013.458
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.792.537 38.099.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.968.913 3.246.821
Temettü Gelirleri
12 453.804 100.607
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.962.930 2.396.231
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.532.394 3.495.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.180 44.448
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.924.221 9.283.855
Yönetim Ücretleri
4, 9 -562.178 -331.439
Saklama Ücretleri
9 -73.433 -47.561
Denetim Ücretleri
9 -7.939 -6.307
Kurul Ücretleri
9 -8.131 -5.830
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -2.322.958 -1.146.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -124.306 -31.640
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.098.945 -1.569.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.825.276 7.714.218
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -111.657 -176.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.713.619 7.537.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.713.619 7.537.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839649


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