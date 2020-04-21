***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.322.504 -1.002.821Net Dönem Karı (Zararı)4.345.549 8.239.392NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.213.080 -952.200Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-980.986 -1.068.730Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.232.094 116.530İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER14.252.700 -9.358.743Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.998.800 -2.613.478Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler219.565 13.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.034.335 -6.759.053FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR12.385.169 -2.071.551Alınan Temettü11 25.352 317.314Alınan Faiz11 911.983 751.416FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.307.961 -126.968Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 669.528 11.063.705Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -19.977.489 -11.190.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.985.457 -1.129.789Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.985.457 -1.129.789DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.375.844 12.505.633DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.390.387 11.375.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.434.038 11.375.844Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7, 17 925.364 3.924.164Finansal Varlıklar9 6.435.392 12.237.633TOPLAM VARLIKLAR12.794.794 27.537.641YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 237.905 0Diğer Borçlar6 34.824 53.164TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)272.729 53.164TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.522.065 27.484.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)27.484.477 19.372.053Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.345.549 8.239.392Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 669.528 11.063.705Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -19.977.489 -11.190.673TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.522.065 27.484.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 911.983 751.416Temettü Gelirleri11 25.352 317.314Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.492.464 7.152.363Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.232.094 -116.530Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 69.915 691.459ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.746.880 8.796.022Yönetim Ücretleri4, 8 -269.068 -432.198Saklama Ücretleri8 -37.987 -36.113Denetim Ücretleri8 -8.939 -6.188Kurul Ücretleri8 -3.955 -5.438Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -60.325 -58.694Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -21.057 -17.919ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-401.331 -556.550ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.345.549 8.239.472FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-80NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.345.549 8.239.392DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.345.549 8.239.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839650BIST