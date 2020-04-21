***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 19:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.322.504 -1.002.821
Net Dönem Karı (Zararı)
4.345.549 8.239.392
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.213.080 -952.200
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-980.986 -1.068.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.232.094 116.530
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.252.700 -9.358.743
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.998.800 -2.613.478
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
219.565 13.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.034.335 -6.759.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.385.169 -2.071.551
Alınan Temettü
11 25.352 317.314
Alınan Faiz
11 911.983 751.416
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.307.961 -126.968
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 669.528 11.063.705
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -19.977.489 -11.190.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.985.457 -1.129.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.985.457 -1.129.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.375.844 12.505.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.390.387 11.375.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.434.038 11.375.844
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 17 925.364 3.924.164
Finansal Varlıklar
9 6.435.392 12.237.633
TOPLAM VARLIKLAR
12.794.794 27.537.641
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 237.905 0
Diğer Borçlar
6 34.824 53.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
272.729 53.164
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.522.065 27.484.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.484.477 19.372.053
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.345.549 8.239.392
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 669.528 11.063.705
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -19.977.489 -11.190.673
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.522.065 27.484.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 911.983 751.416
Temettü Gelirleri
11 25.352 317.314
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.492.464 7.152.363
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.232.094 -116.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 69.915 691.459
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.746.880 8.796.022
Yönetim Ücretleri
4, 8 -269.068 -432.198
Saklama Ücretleri
8 -37.987 -36.113
Denetim Ücretleri
8 -8.939 -6.188
Kurul Ücretleri
8 -3.955 -5.438
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -60.325 -58.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -21.057 -17.919
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-401.331 -556.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.345.549 8.239.472
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-80
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.345.549 8.239.392
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.345.549 8.239.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839650
BIST