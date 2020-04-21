***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.593.307 -7.872.930Net Dönem Karı (Zararı)6.445.726 967.292NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.165.708 -325.768Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-15.656 -33.529Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.150.052 -292.239İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.888.981 -8.547.983Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.332.429 -143.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.093.410 209.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.649.962 -8.614.414FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.608.963 -7.906.459Alınan Temettü11 0 33.529Alınan Faiz15.656 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.596.777 7.881.327Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 3.500.006 7.881.327Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -903.229 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.470 8.397Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.470 8.397DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.397 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.867 8.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 11.867 8.397Takas Alacakları6 3.475.429 143.000Finansal Varlıklar9 15.706.666 8.906.652TOPLAM VARLIKLAR19.193.962 9.058.049YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.094 190.623Diğer Borçlar6 1.301.746 18.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.302.840 209.430TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.891.122 8.848.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.848.619 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.445.726 967.292Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 3.500.006 7.881.327Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -903.229 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.891.122 8.848.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 15.656 0Temettü Gelirleri11 0 33.529Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.476.021 745.689Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.150.052 292.239Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 2.305ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.641.729 1.073.762Yönetim Ücretleri4, 8 -109.215 -64.316Saklama Ücretleri8 -24.088 -14.264Denetim Ücretleri8 -9.939 -4.896Kurul Ücretleri8 -2.040 -871Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -32.929 -14.173Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.792 -7.950ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-196.003 -106.470ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.445.726 967.292NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.445.726 967.292DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.445.726 967.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839651BIST