***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 19:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.593.307 -7.872.930
Net Dönem Karı (Zararı)
6.445.726 967.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.165.708 -325.768
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.656 -33.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.150.052 -292.239
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.888.981 -8.547.983
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.332.429 -143.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.093.410 209.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.649.962 -8.614.414
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.608.963 -7.906.459
Alınan Temettü
11 0 33.529
Alınan Faiz
15.656 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.596.777 7.881.327
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.500.006 7.881.327
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -903.229 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.470 8.397
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.470 8.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.397 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.867 8.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.867 8.397
Takas Alacakları
6 3.475.429 143.000
Finansal Varlıklar
9 15.706.666 8.906.652
TOPLAM VARLIKLAR
19.193.962 9.058.049
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.094 190.623
Diğer Borçlar
6 1.301.746 18.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.302.840 209.430
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.891.122 8.848.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.848.619 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.445.726 967.292
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 3.500.006 7.881.327
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -903.229 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.891.122 8.848.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 15.656 0
Temettü Gelirleri
11 0 33.529
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.476.021 745.689
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.150.052 292.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 2.305
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.641.729 1.073.762
Yönetim Ücretleri
4, 8 -109.215 -64.316
Saklama Ücretleri
8 -24.088 -14.264
Denetim Ücretleri
8 -9.939 -4.896
Kurul Ücretleri
8 -2.040 -871
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -32.929 -14.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.792 -7.950
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-196.003 -106.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.445.726 967.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.445.726 967.292
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.445.726 967.292
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839651
BIST