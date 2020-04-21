***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 19:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.158.366 97.436.305
Net Dönem Karı (Zararı)
4.836.189 -135.610.881
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-332.056 -43.590.960
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-289.328 21.025.274
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -42.728 -64.616.234
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.247.612 276.638.146
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.668.742 98.960
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.895.705 1.741.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.474.575 274.798.104
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.743.479 97.436.305
Alınan Temettü
521.908 0
Alınan Faiz
10 63.205 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.306.460 -97.436.721
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 54.802.789 61.404.692
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -51.200.543 -29.281.425
Alınan Krediler
-295.786 -129.559.988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.094 -416
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.094 -416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 84.099 84.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 232.193 84.099
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 232.193 84.099
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,18 702.201 0
Takas Alacakları
6 19.966.541 0
Finansal Varlıklar
9 5.090.163 3.572.860
TOPLAM VARLIKLAR
25.991.098 3.656.959
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 15.647.580 1.741.575
Diğer Borçlar
6 48.285 58.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.695.865 1.800.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.295.233 1.856.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.856.798 105.344.412
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.836.189 -135.610.881
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 54.802.789 61.404.692
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -51.200.543 -29.281.425
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.295.233 1.856.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 63.206 0
Temettü Gelirleri
11 521.908 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.279.547 -178.881.029
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 42.728 64.616.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12.539 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.919.928 -114.264.791
Yönetim Ücretleri
4,8 -80.681 -76.715
Saklama Ücretleri
8 -2.769 -137.093
Denetim Ücretleri
8 -8.939 -6.213
Kurul Ücretleri
8 -1.638 -13.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -671.148 -63.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.778 -24.224
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-787.953 -320.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.131.975 -114.585.607
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 -295.786 -21.025.274
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.836.189 -135.610.881
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.836.189 -135.610.881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839652
BIST