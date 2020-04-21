***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.158.366 97.436.305Net Dönem Karı (Zararı)4.836.189 -135.610.881NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-332.056 -43.590.960Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-289.328 21.025.274Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -42.728 -64.616.234İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.247.612 276.638.146Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-20.668.742 98.960Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.895.705 1.741.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.474.575 274.798.104FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.743.479 97.436.305Alınan Temettü521.908 0Alınan Faiz10 63.205 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.306.460 -97.436.721Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 54.802.789 61.404.692Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -51.200.543 -29.281.425Alınan Krediler-295.786 -129.559.988YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.094 -416Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.094 -416DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 84.099 84.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 232.193 84.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 232.193 84.099Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,18 702.201 0Takas Alacakları6 19.966.541 0Finansal Varlıklar9 5.090.163 3.572.860TOPLAM VARLIKLAR25.991.098 3.656.959YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 15.647.580 1.741.575Diğer Borçlar6 48.285 58.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.695.865 1.800.161TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.295.233 1.856.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.856.798 105.344.412Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.836.189 -135.610.881Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 54.802.789 61.404.692Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -51.200.543 -29.281.425TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.295.233 1.856.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 63.206 0Temettü Gelirleri11 521.908 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.279.547 -178.881.029Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 42.728 64.616.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 12.539 4ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.919.928 -114.264.791Yönetim Ücretleri4,8 -80.681 -76.715Saklama Ücretleri8 -2.769 -137.093Denetim Ücretleri8 -8.939 -6.213Kurul Ücretleri8 -1.638 -13.068Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -671.148 -63.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -22.778 -24.224ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-787.953 -320.816ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.131.975 -114.585.607FİNANSMAN GİDERLERİ (-)13 -295.786 -21.025.274NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.836.189 -135.610.881DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.836.189 -135.610.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839652BIST