***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.749.424 -12.372.487Net Dönem Karı (Zararı)5.013.626 3.041.049NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.108.623 810.926Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-321.694 -514.791Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -786.929 1.325.717İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.972.760 -16.455.176Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-216.951 -269.819Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.798.397 2.465.189İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.042.588 -18.650.546FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.067.757 -12.603.201Alınan Temettü12 132.436 31.182Alınan Faiz12 185.897 199.532FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.527.207 15.732.295Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20 23.242.859 17.427.258Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit20 -19.428.482 -10.445.188Alınan Krediler-287.170 8.750.225YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)777.783 3.359.808Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)777.783 3.359.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 12.510.623 9.150.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 13.288.406 12.510.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 13.578.937 12.510.623Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8, 19 684.081 577.580Takas Alacakları6 110.450Finansal Varlıklar10 19.096.575 22.352.234TOPLAM VARLIKLAR33.470.043 35.440.437YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 851 851Krediler7 0 8.463.055Diğer Borçlar6 167.098 2.502.440TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)167.949 10.966.346TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.302.094 24.474.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.474.091 14.450.972Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.013.626 3.041.049Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20 23.242.859 17.427.258Katılma Payı İade Tutarı (-)20 -19.428.482 -10.445.188TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)33.302.094 24.474.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 185.897 199.532Temettü Gelirleri12 132.436 31.182Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.984.846 4.607.447Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 786.929 -1.325.717Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 661.398 382.818ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.751.506 3.895.262Yönetim Ücretleri4, 9 -470.727 -321.155Saklama Ücretleri9 -46.414 -25.822Denetim Ücretleri9 -8.939 -6.188Kurul Ücretleri9 -6.461 -3.337Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -102.671 -191.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -24.248 -19.034ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-659.460 -567.043ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.092.046 3.328.219FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -78.420 -287.170NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.013.626 3.041.049DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.013.626 3.041.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839653BIST