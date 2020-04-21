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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 19:33
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.749.424 -12.372.487
Net Dönem Karı (Zararı)
5.013.626 3.041.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.108.623 810.926
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-321.694 -514.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -786.929 1.325.717
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.972.760 -16.455.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-216.951 -269.819
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.798.397 2.465.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.042.588 -18.650.546
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.067.757 -12.603.201
Alınan Temettü
12 132.436 31.182
Alınan Faiz
12 185.897 199.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.527.207 15.732.295
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20 23.242.859 17.427.258
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
20 -19.428.482 -10.445.188
Alınan Krediler
-287.170 8.750.225
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
777.783 3.359.808
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
777.783 3.359.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 12.510.623 9.150.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 13.288.406 12.510.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 13.578.937 12.510.623
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8, 19 684.081 577.580
Takas Alacakları
6 110.450
Finansal Varlıklar
10 19.096.575 22.352.234
TOPLAM VARLIKLAR
33.470.043 35.440.437
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 851 851
Krediler
7 0 8.463.055
Diğer Borçlar
6 167.098 2.502.440
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
167.949 10.966.346
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.302.094 24.474.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.474.091 14.450.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.013.626 3.041.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 23.242.859 17.427.258
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 -19.428.482 -10.445.188
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
33.302.094 24.474.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 185.897 199.532
Temettü Gelirleri
12 132.436 31.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.984.846 4.607.447
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 786.929 -1.325.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 661.398 382.818
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.751.506 3.895.262
Yönetim Ücretleri
4, 9 -470.727 -321.155
Saklama Ücretleri
9 -46.414 -25.822
Denetim Ücretleri
9 -8.939 -6.188
Kurul Ücretleri
9 -6.461 -3.337
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -102.671 -191.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -24.248 -19.034
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-659.460 -567.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.092.046 3.328.219
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -78.420 -287.170
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.013.626 3.041.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.013.626 3.041.049



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839653


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