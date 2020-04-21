***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.990.040 -55.168.204Net Dönem Karı (Zararı)24.233.863 11.246.109NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.301.878 -9.627.412Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.511.365 -6.246.261Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.790.513 -3.381.151İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.532.697 -63.005.509Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.249.907 -28.232Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.990.964 9.520.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler35.773.568 -72.497.895FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.464.682 -61.386.812Alınan Temettü12 345.003 19.440Alınan Faiz12 8.180.355 6.199.168FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.881.695 55.168.620Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20 29.998.421 73.552.943Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit20 -53.855.077 -23.367.965Alınan Krediler-25.039 4.983.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)108.345 416Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)108.345 416DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 48.857 48.441DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 157.202 48.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 158.070 38.676Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8, 19 2.124.853 40.555Takas Alacakları6 7.165.609Finansal Varlıklar10 105.315.119 130.298.176TOPLAM VARLIKLAR114.763.651 130.377.407YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 8.202.610 19.963.660Takas Borçları6 1.850 38Krediler7 0 4.945.808Diğer Borçlar6 857.121 143.038TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.061.581 25.052.544TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)105.702.070 105.324.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)105.324.863 43.893.776Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.233.863 11.246.109Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20 29.998.421 73.552.943Katılma Payı İade Tutarı (-)20 -53.855.077 -23.367.965TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)105.702.070 105.324.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.180.355 6.199.168Temettü Gelirleri12 345.000 19.440Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.519.961 2.312.462Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.790.511 3.381.151Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 47.508 352.134ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.883.335 12.264.355Yönetim Ücretleri4, 9 -1.262.858 -593.597Saklama Ücretleri9 -102.357 -62.871Denetim Ücretleri9 -5.439 -6.188Kurul Ücretleri9 -19.563 -11.073Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -459.309 -152.579Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -774.907 -154.104ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.624.433 -980.412ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.258.902 11.283.943FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -25.03