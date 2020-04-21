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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 19:36
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.990.040 -55.168.204
Net Dönem Karı (Zararı)
24.233.863 11.246.109
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.301.878 -9.627.412
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.511.365 -6.246.261
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.790.513 -3.381.151
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.532.697 -63.005.509
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.249.907 -28.232
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.990.964 9.520.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.773.568 -72.497.895
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.464.682 -61.386.812
Alınan Temettü
12 345.003 19.440
Alınan Faiz
12 8.180.355 6.199.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.881.695 55.168.620
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20 29.998.421 73.552.943
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
20 -53.855.077 -23.367.965
Alınan Krediler
-25.039 4.983.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.345 416
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.345 416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 48.857 48.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 157.202 48.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 158.070 38.676
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8, 19 2.124.853 40.555
Takas Alacakları
6 7.165.609
Finansal Varlıklar
10 105.315.119 130.298.176
TOPLAM VARLIKLAR
114.763.651 130.377.407
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 8.202.610 19.963.660
Takas Borçları
6 1.850 38
Krediler
7 0 4.945.808
Diğer Borçlar
6 857.121 143.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.061.581 25.052.544
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
105.702.070 105.324.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
105.324.863 43.893.776
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.233.863 11.246.109
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 29.998.421 73.552.943
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 -53.855.077 -23.367.965
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
105.702.070 105.324.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.180.355 6.199.168
Temettü Gelirleri
12 345.000 19.440
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.519.961 2.312.462
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.790.511 3.381.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 47.508 352.134
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.883.335 12.264.355
Yönetim Ücretleri
4, 9 -1.262.858 -593.597
Saklama Ücretleri
9 -102.357 -62.871
Denetim Ücretleri
9 -5.439 -6.188
Kurul Ücretleri
9 -19.563 -11.073
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -459.309 -152.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -774.907 -154.104
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.624.433 -980.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.258.902 11.283.943
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -25.03



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Tam 2.480 2.539 -21,30  
Yarım 1.208 1.239 -4,80  
Çeyrek 606 620 -2,40  
Gümüş.Ons 14,78 14,83 -0,51  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,09  
B. Petrol 18,52 18,52 -7,05  
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