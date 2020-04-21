***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 19:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.964.510 420.240
Net Dönem Karı (Zararı)
4.233.016 612.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.255.349 -546.605
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-403.552 -502.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.851.797 -44.010
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-416.397 -148.528
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-261.726 537.038
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
547.923 -536.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-702.594 -148.822
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.561.270 -82.468
Alınan Temettü
11 255.067 266.994
Alınan Faiz
11 148.173 235.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-725.229 -541.805
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.952.426 379.533
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.677.655 -921.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.239.281 -121.565
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.239.281 -121.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 74.302 195.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.313.583 74.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 313.585 74.302
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 310.619 656.373
Ters Repo Alacakları
5,17 1.000.310
Takas Alacakları
6 658.310 50.830
Finansal Varlıklar
9 10.996.935 8.442.544
TOPLAM VARLIKLAR
13.279.759 9.224.049
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 620.590 73.100
Diğer Borçlar
6 34.426 33.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
655.016 107.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.624.743 9.116.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.116.956 9.046.096
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.233.016 612.665
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.952.426 379.533
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -3.677.655 -921.338
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.624.743 9.116.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 148.173 235.714
Temettü Gelirleri
11 255.067 266.994
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.206.053 413.055
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.851.797 44.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 11 1.742
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.461.101 961.515
Yönetim Ücretleri
4,8 -117.555 -178.965
Saklama Ücretleri
8 -14.617 -31.946
Denetim Ücretleri
8 -5.439 -12.156
Kurul Ücretleri
8 -2.159 -2.430
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -71.465 -100.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.850 -23.251
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-228.085 -348.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.233.016 612.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.233.016 612.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.233.016 612.665
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839658
BIST