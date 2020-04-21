***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.964.510 420.240Net Dönem Karı (Zararı)4.233.016 612.665NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.255.349 -546.605Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-403.552 -502.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.851.797 -44.010İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-416.397 -148.528Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-261.726 537.038Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler547.923 -536.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-702.594 -148.822FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.561.270 -82.468Alınan Temettü11 255.067 266.994Alınan Faiz11 148.173 235.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-725.229 -541.805Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.952.426 379.533Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.677.655 -921.338YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.239.281 -121.565Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.239.281 -121.565DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 74.302 195.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.313.583 74.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 313.585 74.302Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,17 310.619 656.373Ters Repo Alacakları5,17 1.000.310Takas Alacakları6 658.310 50.830Finansal Varlıklar9 10.996.935 8.442.544TOPLAM VARLIKLAR13.279.759 9.224.049YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 620.590 73.100Diğer Borçlar6 34.426 33.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)655.016 107.093TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.624.743 9.116.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9.116.956 9.046.096Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.233.016 612.665Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.952.426 379.533Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -3.677.655 -921.338TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.624.743 9.116.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 148.173 235.714Temettü Gelirleri11 255.067 266.994Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.206.053 413.055Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.851.797 44.010Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 11 1.742ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.461.101 961.515Yönetim Ücretleri4,8 -117.555 -178.965Saklama Ücretleri8 -14.617 -31.946Denetim Ücretleri8 -5.439 -12.156Kurul Ücretleri8 -2.159 -2.430Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -71.465 -100.102Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.850 -23.251ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-228.085 -348.850ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.233.016 612.665NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.233.016 612.665DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.233.016 612.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839658BIST