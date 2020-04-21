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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 19:42
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.767.374 -759.599
Net Dönem Karı (Zararı)
3.165.826 -930.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.974.817 -163.238
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.182.976 -882.681
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -791.841 719.443
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.393.156 -550.082
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.536.428 1.231.689
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.169.870 -824.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.759.714 -957.278
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.584.165 -1.643.474
Alınan Temettü
11 256.054 166.724
Alınan Faiz
11 927.155 717.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.755.499 -39.122
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 449.861 50.194
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.205.360 -89.316
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.875 -798.721
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.875 -798.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 630.647 1.429.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 642.522 630.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 142.564 631.078
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 273.909 451.729
Ters Repo Alacakları
5,17 500.156
Takas Alacakları
6 3.557.088 842.840
Finansal Varlıklar
9 9.154.097 10.121.970
TOPLAM VARLIKLAR
13.627.814 12.047.617
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.080.343 931.480
Diğer Borçlar
6 54.650 33.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.134.993 965.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.492.821 11.082.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.082.494 12.051.770
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.165.826 -930.154
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 449.861 50.194
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.205.360 -89.316
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.492.821 11.082.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 927.155 717.151
Temettü Gelirleri
11 256.054 166.724
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.638.936 -693.080
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 791.841 -719.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.453 17
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.615.439 -528.631
Yönetim Ücretleri
4,8 -137.452 -103.796
Saklama Ücretleri
8 -16.546 -19.098
Denetim Ücretleri
8 -8.939 -6.223
Kurul Ücretleri
8 -2.395 -2.286
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -262.269 -247.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.012 -22.892
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-449.613 -401.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.165.826 -930.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.165.826 -930.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.165.826 -930.154



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839659


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