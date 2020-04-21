***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.767.374 -759.599Net Dönem Karı (Zararı)3.165.826 -930.154NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.974.817 -163.238Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.182.976 -882.681Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -791.841 719.443İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.393.156 -550.082Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.536.428 1.231.689Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.169.870 -824.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.759.714 -957.278FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.584.165 -1.643.474Alınan Temettü11 256.054 166.724Alınan Faiz11 927.155 717.151FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.755.499 -39.122Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 449.861 50.194Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.205.360 -89.316YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.875 -798.721Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.875 -798.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 630.647 1.429.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 642.522 630.647Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 142.564 631.078Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,17 273.909 451.729Ters Repo Alacakları5,17 500.156Takas Alacakları6 3.557.088 842.840Finansal Varlıklar9 9.154.097 10.121.970TOPLAM VARLIKLAR13.627.814 12.047.617YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 3.080.343 931.480Diğer Borçlar6 54.650 33.643TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.134.993 965.123TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.492.821 11.082.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.082.494 12.051.770Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.165.826 -930.154Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 449.861 50.194Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.205.360 -89.316TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.492.821 11.082.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 927.155 717.151Temettü Gelirleri11 256.054 166.724Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.638.936 -693.080Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 791.841 -719.443Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.453 17ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.615.439 -528.631Yönetim Ücretleri4,8 -137.452 -103.796Saklama Ücretleri8 -16.546 -19.098Denetim Ücretleri8 -8.939 -6.223Kurul Ücretleri8 -2.395 -2.286Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -262.269 -247.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -22.012 -22.892ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-449.613 -401.523ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.165.826 -930.154NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.165.826 -930.154DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.165.826 -930.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839659BIST