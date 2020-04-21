***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.055.917 1.753.504Net Dönem Karı (Zararı)3.292.225 2.294.127NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-966.136 -1.918.434Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-841.333 -822.820Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -124.803 -1.095.614İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.387.132 554.890Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.120 490.725Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler84.138 -14.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.468.150 79.062FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-61.043 930.583Alınan Faiz11 1.116.960 822.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-963.583 -1.916.544Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 21.791.020 9.809.508Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -22.467.433 -11.726.052Alınan Krediler-287.170YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.334 -163.040Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.334 -163.040DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 339.583 502.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 431.917 339.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 443.458 339.583Diğer Alacaklar6 34.898 31.778Finansal Varlıklar9 13.453.499 10.860.546TOPLAM VARLIKLAR13.931.855 11.231.907YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 71.933 810Diğer Borçlar6 81.391 68.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)153.324 69.188TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.778.531 11.162.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.162.719 10.785.136Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.292.225 2.294.127Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 21.791.020 9.809.508Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -22.467.433 -11.726.052TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.778.531 11.162.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.116.960 822.921Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.502.132 674.663Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 124.803 1.095.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.785 41.363ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.757.680 2.634.561Yönetim Ücretleri4,8 -386.639 -281.121Saklama Ücretleri8 -44.013 -33.678Denetim Ücretleri8 -7.939 -6.188Kurul Ücretleri8 -3.064 -1.694Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.891 -2.847Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -19.909 -14.906ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-465.455 -340.434ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.292.225 2.294.127NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.292.225 2.294.127DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.292.225 2.294.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839661BIST