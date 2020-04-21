***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 19:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.055.917 1.753.504
Net Dönem Karı (Zararı)
3.292.225 2.294.127
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-966.136 -1.918.434
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-841.333 -822.820
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -124.803 -1.095.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.387.132 554.890
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.120 490.725
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.138 -14.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.468.150 79.062
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.043 930.583
Alınan Faiz
11 1.116.960 822.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-963.583 -1.916.544
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.791.020 9.809.508
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -22.467.433 -11.726.052
Alınan Krediler
-287.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.334 -163.040
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.334 -163.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 339.583 502.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 431.917 339.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 443.458 339.583
Diğer Alacaklar
6 34.898 31.778
Finansal Varlıklar
9 13.453.499 10.860.546
TOPLAM VARLIKLAR
13.931.855 11.231.907
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 71.933 810
Diğer Borçlar
6 81.391 68.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
153.324 69.188
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.778.531 11.162.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.162.719 10.785.136
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.292.225 2.294.127
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 21.791.020 9.809.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -22.467.433 -11.726.052
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.778.531 11.162.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.116.960 822.921
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.502.132 674.663
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 124.803 1.095.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.785 41.363
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.757.680 2.634.561
Yönetim Ücretleri
4,8 -386.639 -281.121
Saklama Ücretleri
8 -44.013 -33.678
Denetim Ücretleri
8 -7.939 -6.188
Kurul Ücretleri
8 -3.064 -1.694
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.891 -2.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.909 -14.906
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-465.455 -340.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.292.225 2.294.127
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.292.225 2.294.127
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.292.225 2.294.127
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839661
BIST