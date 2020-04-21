***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.076.031 1.821.834Net Dönem Karı (Zararı)2.211.237 1.708.188NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.499.345 -1.494.027Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.516.159 -1.583.401Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 16.814 89.374İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.844.297 25.531Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 315.032Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.013 19.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.861.310 -309.162FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.556.189 239.692Alınan Temettü33.809Alınan Faiz11 2.486.033 1.582.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.205.570 1.174.226Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 43.101.495 23.519.720Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -57.307.065 -22.345.494YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.129.539 2.996.060Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.129.539 2.996.060DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.527.656 2.531.596DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 398.117 5.527.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 78.139 127.723Ters Repo Alacakları5, 17 320.058 5.403.697Finansal Varlıklar9 405.585 7.283.709TOPLAM VARLIKLAR803.782 12.815.129YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 23.098 40.112TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.098 40.112TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)780.684 12.775.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.775.017 9.892.603Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.211.237 1.708.188Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 43.101.495 23.519.720Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -57.307.065 -22.345.494TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)780.684 12.775.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.486.033 1.582.142Temettü Gelirleri11 33.809 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -71.561 376.547Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -16.812 -89.374Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 294 12.037ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.431.763 1.881.352Yönetim Ücretleri4, 8 -147.604 -110.821Saklama Ücretleri8 -23.737 -18.943Denetim Ücretleri8 -5.439 -6.188Kurul Ücretleri8 -2.686 -1.895Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -21.551 -20.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -19.509 -14.827ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-220.526 -173.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.211.237 1.708.188NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.211.237 1.708.188DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.211.237 1.708.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839663BIST