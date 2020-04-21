***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 19:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.076.031 1.821.834
Net Dönem Karı (Zararı)
2.211.237 1.708.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.499.345 -1.494.027
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.516.159 -1.583.401
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 16.814 89.374
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.844.297 25.531
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 315.032
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.013 19.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.861.310 -309.162
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.556.189 239.692
Alınan Temettü
33.809
Alınan Faiz
11 2.486.033 1.582.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.205.570 1.174.226
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 43.101.495 23.519.720
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -57.307.065 -22.345.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.129.539 2.996.060
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.129.539 2.996.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.527.656 2.531.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 398.117 5.527.656
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 78.139 127.723
Ters Repo Alacakları
5, 17 320.058 5.403.697
Finansal Varlıklar
9 405.585 7.283.709
TOPLAM VARLIKLAR
803.782 12.815.129
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 23.098 40.112
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.098 40.112
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
780.684 12.775.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.775.017 9.892.603
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.211.237 1.708.188
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 43.101.495 23.519.720
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -57.307.065 -22.345.494
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
780.684 12.775.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.486.033 1.582.142
Temettü Gelirleri
11 33.809 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -71.561 376.547
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -16.812 -89.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 294 12.037
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.431.763 1.881.352
Yönetim Ücretleri
4, 8 -147.604 -110.821
Saklama Ücretleri
8 -23.737 -18.943
Denetim Ücretleri
8 -5.439 -6.188
Kurul Ücretleri
8 -2.686 -1.895
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.551 -20.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.509 -14.827
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-220.526 -173.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.211.237 1.708.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.211.237 1.708.188
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.211.237 1.708.188
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839663
BIST