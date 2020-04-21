***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-650.777.947 63.295.858Net Dönem Karı (Zararı)53.321.334 17.918.157NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-62.015.684 -17.349.983Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-52.436.904 -16.672.203Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -9.578.780 -677.780İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-694.491.049 46.037.768Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.311.185 -47.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-695.802.234 46.085.490FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-703.185.399 46.605.942Alınan Faiz11 52.407.452 16.689.916FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI766.199.899 -74.451.305Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 3.131.946.702 1.245.527.909Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -2.365.746.803 -1.319.979.214YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)115.421.952 -11.155.447Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)115.421.952 -11.155.447DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 14.919.252 26.074.699DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 130.341.204 14.919.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 641.195 69.240Ters Repo Alacakları5, 17 129.739.620 14.860.167Finansal Varlıklar9 766.549.760 61.168.749TOPLAM VARLIKLAR896.930.575 76.098.156YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.407.574 96.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.407.574 96.388TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)895.523.001 76.001.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)76.001.768 132.534.916Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)53.321.334 17.918.157Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 3.131.946.702 1.245.527.909Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -2.365.746.803 -1.319.979.214TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)895.523.001 76.001.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 52.407.452 16.689.916Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.816.185 1.356.797Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.578.781 677.780Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 101.671 747.287ESAS FAALİYET GELİRLERİ59.271.719 19.471.780Yönetim Ücretleri4, 8 -5.229.508 -1.308.359Saklama Ücretleri8 -262.597 -91.845Denetim Ücretleri8 -8.939 -6.188Kurul Ücretleri8 -40.875 -22.463Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -365.640 -95.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -42.826 -29.376ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.950.385 -1.553.623ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.321.334 17.918.157NET DÖNEM KARI (ZARARI)53.321.334 17.918.157DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)53.321.334 17.918.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839664BIST