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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 19:49
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-650.777.947 63.295.858
Net Dönem Karı (Zararı)
53.321.334 17.918.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-62.015.684 -17.349.983
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.436.904 -16.672.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.578.780 -677.780
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-694.491.049 46.037.768
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.311.185 -47.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-695.802.234 46.085.490
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-703.185.399 46.605.942
Alınan Faiz
11 52.407.452 16.689.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
766.199.899 -74.451.305
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.131.946.702 1.245.527.909
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.365.746.803 -1.319.979.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.421.952 -11.155.447
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.421.952 -11.155.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 14.919.252 26.074.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 130.341.204 14.919.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 641.195 69.240
Ters Repo Alacakları
5, 17 129.739.620 14.860.167
Finansal Varlıklar
9 766.549.760 61.168.749
TOPLAM VARLIKLAR
896.930.575 76.098.156
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.407.574 96.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.407.574 96.388
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
895.523.001 76.001.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.001.768 132.534.916
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
53.321.334 17.918.157
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 3.131.946.702 1.245.527.909
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.365.746.803 -1.319.979.214
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
895.523.001 76.001.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 52.407.452 16.689.916
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.816.185 1.356.797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.578.781 677.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 101.671 747.287
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.271.719 19.471.780
Yönetim Ücretleri
4, 8 -5.229.508 -1.308.359
Saklama Ücretleri
8 -262.597 -91.845
Denetim Ücretleri
8 -8.939 -6.188
Kurul Ücretleri
8 -40.875 -22.463
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -365.640 -95.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -42.826 -29.376
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.950.385 -1.553.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.321.334 17.918.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.321.334 17.918.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.321.334 17.918.157



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839664


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