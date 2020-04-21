***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.310.631Net Dönem Karı (Zararı)206.871NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-53.045Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-148.210Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 95.165İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.612.667Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-692.707Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.708.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.627.965FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.458.841Alınan Temettü11 21.354Alınan Faiz11 126.856FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.311.045Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 8.858.931Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -6.547.886YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)414NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 414Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7, 17 692.707Finansal Varlıklar9 3.532.800TOPLAM VARLIKLAR4.225.921YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.689.607Diğer Borçlar6 18.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.708.006TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.517.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)206.871Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 8.858.930Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -6.547.886TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.517.915 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 126.856Temettü Gelirleri11 21.354Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 376.648Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -95.165Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 57ESAS FAALİYET GELİRLERİ429.750 0Yönetim Ücretleri4, 8 -19.494Saklama Ücretleri8 -12.802Denetim Ücretleri8 -8.112Kurul Ücretleri8 -250Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -161.782Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.439ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-222.879 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)206.871 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)206.871 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)206.871 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839677BIST