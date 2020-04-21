***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 21:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.310.631
Net Dönem Karı (Zararı)
206.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.045
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-148.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 95.165
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.612.667
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-692.707
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.708.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.627.965
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.458.841
Alınan Temettü
11 21.354
Alınan Faiz
11 126.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.311.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 8.858.931
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -6.547.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 414
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 17 692.707
Finansal Varlıklar
9 3.532.800
TOPLAM VARLIKLAR
4.225.921
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.689.607
Diğer Borçlar
6 18.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.708.006
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.517.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
206.871
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 8.858.930
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -6.547.886
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.517.915 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 126.856
Temettü Gelirleri
11 21.354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 376.648
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -95.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 57
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
429.750 0
Yönetim Ücretleri
4, 8 -19.494
Saklama Ücretleri
8 -12.802
Denetim Ücretleri
8 -8.112
Kurul Ücretleri
8 -250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -161.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.439
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-222.879 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.871 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
206.871 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
206.871 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839677
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