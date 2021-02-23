***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.302.665 9.076.031Net Dönem Karı (Zararı)3.470.269 2.211.237NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER113.251 -2.499.345Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -359.423 -2.516.159Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler540.346 16.814Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-67.672 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.309.663 6.844.297Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.515.105 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.627.352 -17.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.421.910 6.861.310FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.726.143 6.556.189Alınan Temettü64.055 33.809Alınan Faiz12 359.423 2.486.033FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.791.919 -14.205.570Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit35.857.119 43.101.495Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-22.065.200 -57.307.065YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.489.254 -5.129.539Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.489.254 -5.129.539DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ398.117 5.527.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.887.371 398.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 887.763 78.139Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8,16 2.772.857 0Ters Repo Alacakları6 7.003.306 320.058Diğer Alacaklar7 1.742.248 0Finansal Varlıklar10,15 7.287.148 405.585TOPLAM VARLIKLAR19.693.322 803.782YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 1.650.450 23.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.650.450 23.098TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.042.872 780.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 780.684 12.775.017Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.470.269 2.211.237Katılma Payı İhraç Tutarı (+)35.857.119 43.101.495Katılma Payı İade Tutarı (-)-22.065.200 -57.307.065TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 18.042.872 780.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 359.423 2.486.033Temettü Gelirleri12 64.055 33.809Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.749.204 -71.561Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 540.346 -16.812Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 35.595 294ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.748.623 2.431.763Yönetim Ücretleri9 -72.984 -147.604Saklama Ücretleri9 -41.105 -23.737Denetim Ücretleri9 -10.165 -5.439Kurul Ücretleri9 -1.852 -2.686Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -119.628 -21.551Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -32.620 -19.509ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-278.354 -220.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)