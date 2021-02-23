***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 16:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.302.665 9.076.031
Net Dönem Karı (Zararı)
3.470.269 2.211.237
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
113.251 -2.499.345
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -359.423 -2.516.159
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
540.346 16.814
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-67.672 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.309.663 6.844.297
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.515.105 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.627.352 -17.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.421.910 6.861.310
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.726.143 6.556.189
Alınan Temettü
64.055 33.809
Alınan Faiz
12 359.423 2.486.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.791.919 -14.205.570
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.857.119 43.101.495
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-22.065.200 -57.307.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.489.254 -5.129.539
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.489.254 -5.129.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
398.117 5.527.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.887.371 398.117
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 887.763 78.139
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 2.772.857 0
Ters Repo Alacakları
6 7.003.306 320.058
Diğer Alacaklar
7 1.742.248 0
Finansal Varlıklar
10,15 7.287.148 405.585
TOPLAM VARLIKLAR
19.693.322 803.782
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 1.650.450 23.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.650.450 23.098
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.042.872 780.684
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 780.684 12.775.017
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.470.269 2.211.237
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.857.119 43.101.495
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-22.065.200 -57.307.065
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 18.042.872 780.684
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 359.423 2.486.033
Temettü Gelirleri
12 64.055 33.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.749.204 -71.561
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 540.346 -16.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 35.595 294
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.748.623 2.431.763
Yönetim Ücretleri
9 -72.984 -147.604
Saklama Ücretleri
9 -41.105 -23.737
Denetim Ücretleri
9 -10.165 -5.439
Kurul Ücretleri
9 -1.852 -2.686
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -119.628 -21.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -32.620 -19.509
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-278.354 -220.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)