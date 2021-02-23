***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
23.02.2021 17:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.997.302 -2.310.631
Net Dönem Karı (Zararı)
2.267.614 206.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.037.046 -53.045
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -25.397.362 -126.856
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-575.417 95.165
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-64.267 -21.354
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-74.678.165 -2.612.667
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.023.897 -692.707
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.670.352 1.708.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-89.324.620 -3.627.965
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-98.447.597 -2.458.841
Alınan Temettü
64.267 21.354
Alınan Faiz
1.386.028 126.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.039.960 2.311.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
111.217.916 8.858.931
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.177.956 -6.547.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.658 414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.658 414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.072 414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 43.072 414
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 9.177.307 692.707
Ters Repo Alacakları
6 24.011.334 0
Takas Alacakları
7 3.023.897 0
Finansal Varlıklar
10,15 84.948.237 3.532.800
TOPLAM VARLIKLAR
121.203.847 4.225.921
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
15 19.324.815 1.689.607
Diğer Borçlar
7 53.543 18.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.378.358 1.708.006
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
101.825.489 2.517.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.517.915 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.267.614 206.871
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
111.217.916 8.858.930
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.177.956 -6.547.886
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 101.825.489 2.517.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.386.028 126.856
Temettü Gelirleri
12 64.267 21.354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 675.749 376.648
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 575.417 -95.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 126 57
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.701.587 429.750
Yönetim Ücretleri
9 -108.756 -19.494
Saklama Ücretleri
9 -42.878 -12.802
Denetim Ücretleri
9 -11.610 -8.112
Kurul Ücretleri
9 -6.227 -250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -244.674 -161.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -19.828 -20.439
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-433.973 -222.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.267.614 206.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.267.614 206.871
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.267.614 206.871
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911881
BIST