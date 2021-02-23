***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.997.302 -2.310.631Net Dönem Karı (Zararı)2.267.614 206.871NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.037.046 -53.045Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -25.397.362 -126.856Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-575.417 95.165Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-64.267 -21.354İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-74.678.165 -2.612.667Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.023.897 -692.707Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.670.352 1.708.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-89.324.620 -3.627.965FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-98.447.597 -2.458.841Alınan Temettü64.267 21.354Alınan Faiz1.386.028 126.856FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.039.960 2.311.045Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit111.217.916 8.858.931Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-14.177.956 -6.547.886YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.658 414NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.658 414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ414 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.072 414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 43.072 414Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri16 9.177.307 692.707Ters Repo Alacakları6 24.011.334 0Takas Alacakları7 3.023.897 0Finansal Varlıklar10,15 84.948.237 3.532.800TOPLAM VARLIKLAR121.203.847 4.225.921YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları15 19.324.815 1.689.607Diğer Borçlar7 53.543 18.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)19.378.358 1.708.006TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)101.825.489 2.517.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.517.915 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.267.614 206.871Katılma Payı İhraç Tutarı (+)111.217.916 8.858.930Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.177.956 -6.547.886TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 101.825.489 2.517.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.386.028 126.856Temettü Gelirleri12 64.267 21.354Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 675.749 376.648Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 575.417 -95.165Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 126 57ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.701.587 429.750Yönetim Ücretleri9 -108.756 -19.494Saklama Ücretleri9 -42.878 -12.802Denetim Ücretleri9 -11.610 -8.112Kurul Ücretleri9 -6.227 -250Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -244.674 -161.782Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -19.828 -20.439ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-433.973 -222.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.267.614 206.871NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.267.614 206.871DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.267.614 206.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911881BIST