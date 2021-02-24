***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2021 16:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.430.133 -3.142.851
Net Dönem Karı (Zararı)
6.984.585 628.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.257.921 -888.690
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.250 -89.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.254.671 -799.176
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.156.797 -2.971.474
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.524 28.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.175.321 -2.999.991
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.430.133 -3.231.541
Alınan Faiz
12 0 88.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.850.006 3.400.008
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.850.006 3.400.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
419.873 257.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
419.873 257.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
507.759 250.602
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 927.632 507.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 931.706 508.583
Finansal Varlıklar
10,15 13.229.160 4.799.168
TOPLAM VARLIKLAR
14.160.866 5.307.751
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 50.254 31.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.254 31.730
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.110.612 5.276.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 5.276.021 1.247.391
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.984.585 628.622
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.850.006 3.400.008
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 14.110.612 5.276.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 0 88.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 47.588 -59.746
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.254.671 799.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.793 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.307.052 828.120
Yönetim Ücretleri
9 -184.604 -39.047
Saklama Ücretleri
9 -51.149 -52.625
Denetim Ücretleri
9 -14.190 -20.300
Danışmanlık Ücretleri
9 -39.354 -68.974
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 0 -364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -33.170 -18.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-322.467 -199.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.984.585 628.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.984.585 628.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.984.585 628.623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912211
BIST