***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.430.133 -3.142.851Net Dönem Karı (Zararı)6.984.585 628.623NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.257.921 -888.690Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.250 -89.514Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.254.671 -799.176İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.156.797 -2.971.474Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.524 28.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.175.321 -2.999.991FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.430.133 -3.231.541Alınan Faiz12 0 88.690FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.850.006 3.400.008Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.850.006 3.400.008YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)419.873 257.157NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)419.873 257.157DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ507.759 250.602DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 927.632 507.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 931.706 508.583Finansal Varlıklar10,15 13.229.160 4.799.168TOPLAM VARLIKLAR14.160.866 5.307.751YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 50.254 31.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.254 31.730TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.110.612 5.276.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 5.276.021 1.247.391Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.984.585 628.622Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.850.006 3.400.008Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 14.110.612 5.276.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0 88.690Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 47.588 -59.746Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 7.254.671 799.176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.793 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.307.052 828.120Yönetim Ücretleri9 -184.604 -39.047Saklama Ücretleri9 -51.149 -52.625Denetim Ücretleri9 -14.190 -20.300Danışmanlık Ücretleri9 -39.354 -68.974Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 0 -364Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -33.170 -18.187ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-322.467 -199.497ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.984.585 628.623NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.984.585 628.623DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.984.585 628.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912211BIST