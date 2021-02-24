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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.02.2021 16:26



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.582.997 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-262.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.895 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.202
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -693
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.319.758 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.399.305
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.608.136 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
12 25.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.069.996 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.151.476
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.081.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.486.999 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.486.999 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.486.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 486.587
Ters Repo Alacakları
1.000.473
Finansal Varlıklar
10,15 32.400.000
TOPLAM VARLIKLAR
33.887.060 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 79.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.547 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.807.513 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-262.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.151.476
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.081.480 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 33.807.513 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 25.139
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 14.005
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.837 0
Yönetim Ücretleri
9 -135.707
Saklama Ücretleri
9 -10.957
Denetim Ücretleri
9 -5.475
Kurul Ücretleri
-137.650
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.656
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-302.320 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-262.483 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-262.483 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-262.483 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912212


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Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,48 27,51 -0,17  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,07  
B. Petrol 65,25 65,25 0,77  
Seans Raporu 17:41
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