***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.582.997 0Net Dönem Karı (Zararı)-262.483NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-25.895 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-25.202Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -693İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-32.319.758 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler79.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.399.305FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.608.136 0Alınan TemettüAlınan Faiz12 25.139FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.069.996 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit35.151.476Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.081.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.486.999 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.486.999 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.486.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 486.587Ters Repo Alacakları1.000.473Finansal Varlıklar10,15 32.400.000TOPLAM VARLIKLAR33.887.060 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 79.547TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)79.547 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.807.513 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-262.483Katılma Payı İhraç Tutarı (+)35.151.476Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.081.480 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 33.807.513 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 25.139Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 693Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 14.005ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.837 0Yönetim Ücretleri9 -135.707Saklama Ücretleri9 -10.957Denetim Ücretleri9 -5.475Kurul Ücretleri-137.650Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -11.656ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-302.320 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-262.483 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-262.483 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-262.483 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912212BIST