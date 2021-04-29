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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 11:37



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.241.696 -49.876.106
Net Dönem Karı (Zararı)
18.430.887 6.630.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.766.945 -4.138.189
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12-22 -9.098.937 -1.886.423
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 1.331.992 -2.251.766
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
52.628.897 -54.344.569
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-697.524 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.881.534 -3.954.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.444.887 -50.389.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
63.292.839 -51.851.788
Alınan Faiz
12 8.948.857 1.975.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.838.759 48.179.220
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 36.128.038 49.949.016
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -21.289.279 -1.769.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.080.455 -1.696.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.080.455 -1.696.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.823.470 5.520.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 90.903.925 3.823.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.054.768 3.823.903
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.048.046 9.793.529
Takas Alacakları
22 75.999.670 0
Diğer Alacaklar
5 697.524 0
Finansal Varlıklar
19 0 58.031.396
TOPLAM VARLIKLAR
106.800.008 71.648.828
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.488.312 606.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.488.312 606.778
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.311.696 71.042.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.042.050 16.231.860
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.430.887 6.630.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 36.128.038 49.949.016
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -21.289.279 -1.769.796
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
104.311.696 71.042.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.948.857 1.975.682
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.380.766 2.863.625
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.331.992 2.251.766
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.997.631 7.091.073
Yönetim Ücretleri
8 -885.572 -295.698
Saklama Ücretleri
8 -119.125 -46.175
Denetim Ücretleri
8 -9.763 -10.922
Kurul Ücretleri
8 -18.501 -7.598
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -148.888 -20.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.384.895 -78.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.566.744 -460.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.430.887 6.630.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.430.887 6.630.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.430.887 6.630.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932217


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