***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.241.696 -49.876.106Net Dönem Karı (Zararı)18.430.887 6.630.970NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.766.945 -4.138.189Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12-22 -9.098.937 -1.886.423Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 1.331.992 -2.251.766İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER52.628.897 -54.344.569Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-697.524 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.881.534 -3.954.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler51.444.887 -50.389.979FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR63.292.839 -51.851.788Alınan Faiz12 8.948.857 1.975.682FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.838.759 48.179.220Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 36.128.038 49.949.016Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -21.289.279 -1.769.796YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.080.455 -1.696.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.080.455 -1.696.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.823.470 5.520.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 90.903.925 3.823.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 15.054.768 3.823.903Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 15.048.046 9.793.529Takas Alacakları22 75.999.670 0Diğer Alacaklar5 697.524 0Finansal Varlıklar19 0 58.031.396TOPLAM VARLIKLAR106.800.008 71.648.828YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.488.312 606.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.488.312 606.778TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)104.311.696 71.042.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)71.042.050 16.231.860Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 18.430.887 6.630.970Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 36.128.038 49.949.016Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -21.289.279 -1.769.796TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)104.311.696 71.042.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.948.857 1.975.682Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 14.380.766 2.863.625Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.331.992 2.251.766ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.997.631 7.091.073Yönetim Ücretleri8 -885.572 -295.698Saklama Ücretleri8 -119.125 -46.175Denetim Ücretleri8 -9.763 -10.922Kurul Ücretleri8 -18.501 -7.598Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -148.888 -20.892Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -2.384.895 -78.818ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.566.744 -460.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.430.887 6.630.970NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.430.887 6.630.970DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.430.887 6.630.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932217BIST