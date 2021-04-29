***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









12.526.376 -14.268.741Net Dönem Karı (Zararı)3.094.783 5.025.659NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-616.792 -1.825.551Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12,22 -646.026 -427.187Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 29.234 -1.398.364İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.402.305 -17.895.998Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.304.805 -3.371.945Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.334.728 4.368.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.432.228 -18.892.697FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.880.296 -14.695.890Alınan Temettü12 351.873 165.156Alınan Faiz12 294.207 261.993FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.564.458 14.347.614Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit26.792.080 47.227.916Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-39.356.538 -32.880.302YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.082 78.873NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.082 78.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 108.429 29.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 70.347 108.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 70.347 108.483Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.382.201 4.476.898Takas Alacakları5 0 3.349.417Diğer Alacaklar5 106.440 61.828Finansal Varlıklar19 12.578.895 19.945.660TOPLAM VARLIKLAR5 14.137.883 27.942.286YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 3.887.965Diğer Borçlar5 43.427 490.190TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.427 4.378.155TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.094.456 23.564.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.564.131 4.190.858Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.094.783 5.025.659Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 26.792.080 47.227.916Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -39.356.538 -32.880.302TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.094.456 23.564.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 294.207 261.993Temettü Gelirleri12 351.873 165.156Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.099.228 3.572.166Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -29.234 1.398.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 148.560 67.105ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.864.634 5.464.784Yönetim Ücretleri8 -478.016 -260.683Saklama Ücretleri8 -20.271 -11.064Denetim Ücretleri8 -3.441 -4.729Kurul Ücretleri8 -3.188 -2.266Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -252.628 -150.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.307 -10.113ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-769.851 -439.125ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.094.783 5.025.659NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.094.783 5.025.659DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.094.783 5.025.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932215BIST