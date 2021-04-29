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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 11:25


12.526.376 -14.268.741
Net Dönem Karı (Zararı)
3.094.783 5.025.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-616.792 -1.825.551
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12,22 -646.026 -427.187
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 29.234 -1.398.364
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.402.305 -17.895.998
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.304.805 -3.371.945
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.334.728 4.368.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.432.228 -18.892.697
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.880.296 -14.695.890
Alınan Temettü
12 351.873 165.156
Alınan Faiz
12 294.207 261.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.564.458 14.347.614
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.792.080 47.227.916
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.356.538 -32.880.302
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.082 78.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.082 78.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 108.429 29.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 70.347 108.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.347 108.483
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.382.201 4.476.898
Takas Alacakları
5 0 3.349.417
Diğer Alacaklar
5 106.440 61.828
Finansal Varlıklar
19 12.578.895 19.945.660
TOPLAM VARLIKLAR
5 14.137.883 27.942.286
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 3.887.965
Diğer Borçlar
5 43.427 490.190
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.427 4.378.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.094.456 23.564.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.564.131 4.190.858
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.094.783 5.025.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 26.792.080 47.227.916
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -39.356.538 -32.880.302
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.094.456 23.564.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 294.207 261.993
Temettü Gelirleri
12 351.873 165.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.099.228 3.572.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -29.234 1.398.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 148.560 67.105
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.864.634 5.464.784
Yönetim Ücretleri
8 -478.016 -260.683
Saklama Ücretleri
8 -20.271 -11.064
Denetim Ücretleri
8 -3.441 -4.729
Kurul Ücretleri
8 -3.188 -2.266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -252.628 -150.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.307 -10.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-769.851 -439.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.094.783 5.025.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.094.783 5.025.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.094.783 5.025.659



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932215


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