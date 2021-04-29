***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-934.341 -1.448.672Net Dönem Karı (Zararı)9.507.081 7.976.616NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.330.862 -8.473.779Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12,22 -4.823.527 -5.035.265Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.507.335 -3.438.514İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.926.466 -6.011.755Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.191 -522.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.917.275 -5.489.439FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.750.247 -6.508.918Alınan Faiz12 4.815.906 5.060.246FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.245.742 1.211.570Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 7.509.206 1.499.002Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.263.464 -287.432YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.311.401 -237.102NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.311.401 -237.102DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.644.023 3.881.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.955.424 3.644.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 756.540 2.174.938Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.123 1.014Takas Alacakları22 4.208.306 1.470.886Finansal Varlıklar19 43.302.985 32.878.484TOPLAM VARLIKLAR48.268.954 36.525.322YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 49.984 59.175TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.984 59.175TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.218.970 36.466.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı 36.466.147 27.277.961Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.507.081 7.976.616Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 7.509.206 1.499.002Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.263.464 -287.432TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)48.218.970 36.466.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.815.906 5.060.246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.668.308 -378.117Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.507.335 3.438.514Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -2.125.936 144.602ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.865.613 8.265.245Yönetim Ücretleri8 -230.554 -173.591Saklama Ücretleri8 -65.606 -47.822MKK Ücretleri8 -3.202 -6.381Denetim Ücretleri8 -15.997 -23.644Kurul Ücretleri8 -8.457 -6.552Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -17.693 -6.654Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -17.023 -23.985ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-358.532 -288.629ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.507.081 7.976.616FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.507.081 7.976.616DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.507.081 7.976.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932241BIST