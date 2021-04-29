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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 13:16



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-934.341 -1.448.672
Net Dönem Karı (Zararı)
9.507.081 7.976.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.330.862 -8.473.779
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12,22 -4.823.527 -5.035.265
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.507.335 -3.438.514
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.926.466 -6.011.755
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.191 -522.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.917.275 -5.489.439
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.750.247 -6.508.918
Alınan Faiz
12 4.815.906 5.060.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.245.742 1.211.570
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.509.206 1.499.002
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.263.464 -287.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.311.401 -237.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.311.401 -237.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.644.023 3.881.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.955.424 3.644.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 756.540 2.174.938
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.123 1.014
Takas Alacakları
22 4.208.306 1.470.886
Finansal Varlıklar
19 43.302.985 32.878.484
TOPLAM VARLIKLAR
48.268.954 36.525.322
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 49.984 59.175
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.984 59.175
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.218.970 36.466.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı 36.466.147 27.277.961
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.507.081 7.976.616
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.509.206 1.499.002
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.263.464 -287.432
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
48.218.970 36.466.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.815.906 5.060.246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.668.308 -378.117
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.507.335 3.438.514
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -2.125.936 144.602
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.865.613 8.265.245
Yönetim Ücretleri
8 -230.554 -173.591
Saklama Ücretleri
8 -65.606 -47.822
MKK Ücretleri
8 -3.202 -6.381
Denetim Ücretleri
8 -15.997 -23.644
Kurul Ücretleri
8 -8.457 -6.552
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.693 -6.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -17.023 -23.985
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-358.532 -288.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.507.081 7.976.616
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.507.081 7.976.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.507.081 7.976.616



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932241


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