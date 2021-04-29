***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.288.840 -42.214.136Net Dönem Karı (Zararı)34.650.955 4.326.886NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.792.484 -10.663.519Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12,22 -5.691.781 -4.672.738Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -18.100.703 -5.990.781İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-42.516.085 -36.873.011Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.586.907 67.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.102.992 -36.940.318FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-31.657.614 -43.209.644Alınan Faiz12 9.368.774 995.508FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.090.265 49.772.573Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 65.299.789 52.529.941Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -34.209.524 -2.757.368YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.801.425 7.558.437NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.801.425 7.558.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.558.437 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.359.862 7.558.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 16.360.099 11.235.667Finansal Varlıklar19 106.134.794 42.931.099TOPLAM VARLIKLAR122.494.893 54.166.766YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.654.214 67.307TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.654.214 67.307TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)119.840.679 54.099.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)54.099.459 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 34.650.955 4.326.886Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 65.299.789 52.529.941Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -34.209.524 -2.757.368TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)119.840.679 54.099.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.368.774 995.508Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 11.015.087