***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 13:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.288.840 -42.214.136
Net Dönem Karı (Zararı)
34.650.955 4.326.886
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.792.484 -10.663.519
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12,22 -5.691.781 -4.672.738
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.100.703 -5.990.781
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.516.085 -36.873.011
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.586.907 67.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.102.992 -36.940.318
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.657.614 -43.209.644
Alınan Faiz
12 9.368.774 995.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.090.265 49.772.573
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 65.299.789 52.529.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -34.209.524 -2.757.368
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.801.425 7.558.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.801.425 7.558.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.558.437 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.359.862 7.558.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 16.360.099 11.235.667
Finansal Varlıklar
19 106.134.794 42.931.099
TOPLAM VARLIKLAR
122.494.893 54.166.766
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.654.214 67.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.654.214 67.307
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
119.840.679 54.099.459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.099.459 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 34.650.955 4.326.886
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 65.299.789 52.529.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -34.209.524 -2.757.368
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
119.840.679 54.099.459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.368.774 995.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.015.087