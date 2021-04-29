***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.592.416 0Net Dönem Karı (Zararı)5.090.955NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.486.132Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -348Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.485.784İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.197.587 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-339Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler116.772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.314.020FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.592.764 0Alınan Faiz12 348FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.177.731 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 27.177.731YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.585.315 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.585.315 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 18.585.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 18.585.315Diğer Alacaklar5 339Finansal Varlıklar19 13.799.804TOPLAM VARLIKLAR32.385.458YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 116.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)116.771TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)32.268.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.090.955Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 27.177.732Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)32.268.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 348Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 38.114Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.485.784ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.524.246Yönetim Ücretleri8 -154.410Saklama Ücretleri8 -25.475Danışmanlık Ücretleri8 -218.126Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -35.280ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-433.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.090.955NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.090.955DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.090.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932296BIST