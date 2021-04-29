***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 15:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.592.416 0
Net Dönem Karı (Zararı)
5.090.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.486.132
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -348
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.485.784
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.197.587 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-339
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
116.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.314.020
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.592.764 0
Alınan Faiz
12 348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.177.731 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 27.177.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.585.315 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.585.315 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.585.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 18.585.315
Diğer Alacaklar
5 339
Finansal Varlıklar
19 13.799.804
TOPLAM VARLIKLAR
32.385.458
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 116.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
116.771
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.268.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.090.955
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 27.177.732
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.268.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 348
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 38.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.485.784
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.524.246
Yönetim Ücretleri
8 -154.410
Saklama Ücretleri
8 -25.475
Danışmanlık Ücretleri
8 -218.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -35.280
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-433.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.090.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.090.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.090.955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932296
BIST