***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-880.283 -1.673.359Net Dönem Karı (Zararı)230.191.072 78.445.142NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-232.449.910 -80.215.986Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12,22 -42.246.830 -33.467.203Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -190.203.080 -46.748.783İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.868.275 -33.371.805Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-82.237.688 -40.439.249Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.439.833 53.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39.929.580 7.014.067FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.127.113 -35.142.649Alınan Faiz12 42.246.830 33.469.290FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43 1.834.059Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 1.834.059Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -43 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-880.326 160.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-880.326 160.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 932.221 771.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 51.895 932.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 69.574 949.900Diğer Alacaklar5 175.320.228 93.082.540Finansal Varlıklar19 560.764.318 410.490.818TOPLAM VARLIKLAR736.154.120 504.523.258YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.304.700 864.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.304.700 864.867TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)733.849.420 503.658.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)503.658.391 423.379.190Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 230.191.072 78.445.142Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 1.834.059Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -43 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)733.849.420 503.658.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 42.246.830 33.469.290Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 26.164 -2.149Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 190.203.080 46.748.783ESAS FAALİYET GELİRLERİ232.476.074 80.215.924Yönetim Ücretleri8 -1.983.571 -1.454.711Saklama Ücretleri8 -265.869 -213.762Denetim Ücretleri8 -23.600 -39.424Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.962 -62.885ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.285.002 -1.770.782ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)230.191.072 78.445.142NET DÖNEM KARI (ZARARI)230.191.072 78.445.142DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)230.191.072 78.445.142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932297BIST