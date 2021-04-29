***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 15:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-880.283 -1.673.359
Net Dönem Karı (Zararı)
230.191.072 78.445.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-232.449.910 -80.215.986
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12,22 -42.246.830 -33.467.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -190.203.080 -46.748.783
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.868.275 -33.371.805
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-82.237.688 -40.439.249
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.439.833 53.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.929.580 7.014.067
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.127.113 -35.142.649
Alınan Faiz
12 42.246.830 33.469.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43 1.834.059
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 1.834.059
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -43 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-880.326 160.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-880.326 160.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 932.221 771.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 51.895 932.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 69.574 949.900
Diğer Alacaklar
5 175.320.228 93.082.540
Finansal Varlıklar
19 560.764.318 410.490.818
TOPLAM VARLIKLAR
736.154.120 504.523.258
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.304.700 864.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.304.700 864.867
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
733.849.420 503.658.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
503.658.391 423.379.190
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 230.191.072 78.445.142
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 1.834.059
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -43 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
733.849.420 503.658.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 42.246.830 33.469.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 26.164 -2.149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 190.203.080 46.748.783
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
232.476.074 80.215.924
Yönetim Ücretleri
8 -1.983.571 -1.454.711
Saklama Ücretleri
8 -265.869 -213.762
Denetim Ücretleri
8 -23.600 -39.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.962 -62.885
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.285.002 -1.770.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.191.072 78.445.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
230.191.072 78.445.142
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
230.191.072 78.445.142
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932297
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