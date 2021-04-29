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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 15:19



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.321.016 0
Net Dönem Karı (Zararı)
9.640.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.509.962 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.714.638
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.795.324
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.166.609 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.913
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
229.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.388.758
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.035.654 0
Alınan Faiz
12 1.714.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.543.400 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 34.543.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.222.384 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.222.384 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.222.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.222.384
Diğer Alacaklar
5 6.913
Finansal Varlıklar
19 29.184.082
TOPLAM VARLIKLAR
44.413.379
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 229.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
229.062
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.184.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.640.917
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 34.543.400
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.184.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.714.638
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 47.141
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.795.324
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.557.103
Yönetim Ücretleri
8 -495.893
Saklama Ücretleri
8 -43.789
Danışmanlık Ücretleri
8 -311.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -65.228
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-916.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.640.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.640.917
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.640.917



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932300


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Yarım 1.491 1.530 15,47  
Çeyrek 748 765 7,74  
Gümüş.Ons 26,37 26,41 0,18  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,05  
B. Petrol 67,80 67,80 1,02  
Seans Raporu 15:12
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