***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.321.016 0Net Dönem Karı (Zararı)9.640.917NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.509.962 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.714.638Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.795.324İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.166.609 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.913Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler229.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.388.758FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.035.654 0Alınan Faiz12 1.714.638FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.543.400 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 34.543.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.222.384 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.222.384 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 15.222.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 15.222.384Diğer Alacaklar5 6.913Finansal Varlıklar19 29.184.082TOPLAM VARLIKLAR44.413.379YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 229.062TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)229.062TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)44.184.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.640.917Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 34.543.400Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)44.184.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.714.638Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 47.141Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.795.324ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.557.103Yönetim Ücretleri8 -495.893Saklama Ücretleri8 -43.789Danışmanlık Ücretleri8 -311.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -65.228ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-916.186ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.640.917NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.640.917DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.640.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932300BIST